Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в город Чолпон-Ату в Кыргызстане, где 21 июля состоится четвертая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, сообщила пресс-служба президента.

Главу государства в аэропорту встретили председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и другие официальные лица.

На завтрашнем саммите будут рассмотрены вопросы расширения практического сотрудничества, в том числе в области торговли, транспорта и логистики, промышленной кооперации, инноваций, продовольственной безопасности, туризма, культурно-гуманитарного обмена и других направлениях.

Состоится также обмен мнениями по вопросам обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе.

Предусматривается подписание ряда документов.

Напомним, первый саммит лидеров региона состоялся в марте 2018 года в Нур-Султане, второй — в ноябре 2019 года в Ташкенте, третья встреча — в августе прошлого года в Национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

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