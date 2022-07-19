Министерство народного образования Узбекистана во вторник прокомментировало новость о том, что более 17 тысяч учителей в Хорезмской области не получили в июне отпускные в размере более 80 млрд сумов.

В сообщении пресс-службы МНО говорится, что сотрудники общеобразовательных учреждений системы народного образования выходят в отпуск в три этапа в течение июня-августа, и средства для выдачи отпускных выделяются из государственного бюджета пропорционально. В целом по стране предусмотрена выплата 3,8 трлн сумов, в том числе в Хорезме — 211 млрд сумов.

В МНО отметили, что проверка управления юстиции области, которая выявила невыплату, совпала по времени с процессом выплаты отпускных. Деньги были выплачены в начале июля, говорится в сообщении.

До настоящего времени сотрудникам народного образования уже выплачено 3,65 трлн сумов, а Хорезме — 203 млрд сумов. Сейчас отпускные по графику получают сотрудники, которые выйдут в отпуск в последнюю очередь.