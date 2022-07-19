Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом в конце мая обнулил до 1 января 2023 года таможенные пошлины на импорт 22 видов продуктов питания, в том числе на рыбу, молочные продукты, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, кофе, растительное масло и другие. Как выяснила «Газета.uz», в ходе обсуждения перечня предприниматели предлагали включить ещё ряд товаров, которые не вошли в окончательный список продуктов, освобожденных от пошлин.

В указ президента не попали свежие яблоки, груша и айва (действующая ставка — 20%, но не менее 0,20 доллара США/кг). С октября 2021 года по май 2022 года на них распространялась нулевая ставка таможенных пошлин, однако льготы были продлены только на бананы и некоторые цитрусовые.

В перечень не вошли «прочее мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или замороженные» (10%), а также йогурт, кефир и другие молочные продукты (20%, но не менее 0,30 доллара/кг), готовые или консервированные продукты из мяса, готовая или консервированная рыба (15%).

Кроме того, сохранены пошлины на макаронные изделия (15%, но не менее 0,10 доллара/кг) и плавленые сыры (15%, но не менее 0,50 доллара/кг).

В список не был включён шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (в брикетах, пластинках или плитках), а также кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао.

Источник «Газеты.uz» в правительстве сообщил, что на сегодняшний день ответственные министерства и ведомства работают по вопросу сокращения пошлин как на продовольствие, так и на непродовольственные товары. Ожидается разработка нового перечня продуктов, на которые предлагается аннулировать пошлины.

На днях предприниматель Зафар Хашимов призвал власти убрать все тарифные и нетарифные барьеры на пути продовольствия и товаров первой необходимости. По его словам, если это не сделать именно сейчас, «то и защищать будет нечего».

Бизнесмен сообщил, что до войны в страну завозилось очень много шоколада из России и Украины, и эта продукция была освобождена от пошлин. При этом шоколад из стран Европы, Турции и других по-прежнему облагается пошлиной по ставке 30%.

С октябре 2018 года импортные пошлины на шоколад и кондитерские изделия постоянно повышались. Если в 2018 году ставка на кондитерские изделия и шоколад были на уровне 10%, то в 2019 году она увеличилась до 20%, но не менее 0,25 доллара/кг на кондитерские изделия и до 15%, но не менее 0,30 доллара/кг на шоколад. Сейчас при ввозе этих продуктов необходимо заплатить пошлину в 30% от стоимости, но не менее 0,35 доллара за 1 кг.