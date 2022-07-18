Основатель сети супермаркетов korzinka, инвестор Зафар Хашимов призвал власти Узбекистана снять все тарифные и нетарифные барьеры на импорт продовольствия и товаров первой необходимости.

В начале марта предприниматель высказывался о последствиях конфликта в Украине для экономики Узбекистана. По его словам, как и в первые дни войны, всё ещё сохраняется большая степень неопределенности в будущем.

«По прошествии этих месяцев, когда российская военная машина, похоже, окончательно завязла на юге и востоке Украины, а весь прогрессивный мир усиленно помогает украинцам как гуманитарно, так и деньгами и оружием, становится всё более очевидным, что война, скорее всего, затянется надолго. А вместе с ней сохранятся санкции, запреты и всяческие ограничения. Все неблагоприятные экономические последствия этих обстоятельств отражаются на нас в той или иной степени и также приобретают затяжной характер», — отметил он.

Зафар Хашимов сообщил, что все международные экономические школы и организации предсказывают глобальный рост цен, инфляцию, энергетические и продовольственные разрывы, а местами и жёсткий дефицит и голод.

«Некоторые из этих предсказаний уже начали охватывать потребительские рынки ряда стран мира. Эти воздействия однозначно будут усиливаться в ближайшее время. Такое положение дел, к сожалению, имеет где-то отягощённые особенности и для нашего региона», — указал он.

Предприниматель объяснил это несколькими факторами:

общие доходы населения в Узбекистане не очень высоки;

Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Узбекистана;

большинство транспортно-логистических коридоров идут в Узбекистан именно через Россию, которая, «очевидно, всё больше изолируется».

По его мнению, уход из России большого количества крупных производств, сокращения и прерывания других производств, разрывы цепочек поставок, недостаток сырья и комплектующих, действие введённых санкций в банковском секторе, валютные ограничения и препятствия в системах денежных переводов — всё это лишь начинает отрицательно проявляться в повседневной жизни.

«Добавьте к этому транспортные блокады, вызванные недопущением российских кораблей и траков в зарубежные порты и дороги, равно как и ответные меры России по ограничению движения европейского транспорта на своей территории, отказ ряда крупных логистических компаний от перевозок грузов в или через территорию и порты России… — всё это лишь наиболее видимая часть проблем, которые не могут не сказаться отрицательно и на нашем потребительском рынке», — пояснил он.

Потребительской рынок Узбекистана, возможно, больше, чем иные сектора экономики изначально ориентирован именно на продукты из стран СНГ, прежде всего, российских производителей и поставщиков, сказал Зафар Хашимов.

Это объясняется несколькими причинами: сохранившиеся с советских времён производственные связи и общие потребительские предпочтения, стандарты, удобная логистика, проникновение рекламы через российские СМИ, известные бренды и различные другие факторы.

Решающей причиной такого перекоса в зависимости узбекского внутреннего рынка от российской продукции может быть благоприятный беспошлинный торговый режим с Россией и другими странами СНГ с одновременно высокими импортными тарифами для продукции других стран, написал предприниматель.

«То есть, импорт продукции из России и других стран СНГ не облагается импортными пошлинами, а товары из прочих стран облагаются ими, причём порой с достаточно высокими ставками. А продукция некоторых стран, которые не имеют с нами торговых отношений. облагалась до недавнего времени по двойной ставке. Это положение было отменено постановлением президента с 1 мая. Тем же постановлением аннулированы пошлины 22 товарных групп до конца 2022 года. Это очень и очень важный и позитивный шаг, но тут ещё много пространства для действий», — отметил он.

Зафар Хашимов сообщил, что до войны в страну завозилось очень много шоколада из России и Украины, и эта продукция была освобождена от пошлин. При этом шоколад из Европы, Турции или других стран по-прежнему облагается пошлиной по ставке 30%.

По его словам, сейчас обеспечить потребительский рынок товарами в достаточных объёмах становится всё труднее из-за прерываний производства и логистических трудностей, а также ограничений на вывоз продукции в России, Украине, Беларуси и Казахстане.

Он напомнил, что наличие такой тарифной асимметрии в пользу «ближнего» зарубежья представляет собой явную угрозу продовольственной безопасности страны в свете новых реалий.

Предприниматель указал, что из-за продолжения военных действий и санкций эта потенциальная опасность сейчас начинает постепенно реализовываться.

«И хотя государством принимаются много весьма эффективных экстренных мер для бесперебойного обеспечения внутреннего рынка и удержания цен на самые важные продовольственные товары, например, на сахар, мясо, пшеницу, муку, масло, картошку и ряда других продуктов, без более активной диверсификации общей географии источников полного ассортимента продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости, этих мер будет недостаточно для предотвращения возможных разрывов поставок и ценовых скачков», — считает он.

Зафар Хашимов подчеркнул, что первым и совершенно безальтернативным шагом для предотвращения продовольственного дефицита и ограничения роста цен должны стать меры по полной отмене импортных пошлин и акцизов на все виды продовольственных товаров, промышленных потребительских товаров первой необходимости и на всё сырье для их производства и переработки внутри страны.

«Дело в том, что с выбытием из мирового рынка нескольких стран с самыми ощутимыми объёмами производства продовольствия, цены на продукты во всем мире уже начали резко расти. Но это не единственная беда. Становится всё более очевидно, что в ближайшие пару лет, мировой продуктовый дефицит из ситуации временной сложности перейдёт в устойчивую реальность и мировые цены будут только расти», — написал он.

Из-за отсутствия дизтоплива и продолжающихся боевых действий фермеры Украины не смогли провести посевную кампанию, а в России из-за санкций посевная многих культур срывается ввиду недопоставок посевного материала, некоторых видов удобрений, техники, технологий и так далее.

«Поэтому сейчас мы наблюдаем, как все „живые“ (спотовые) объёмы биржевых продовольственных товаров на глобальных рынках быстро скупаются, а цены фьючерсов неуклонно и стремительно растут. В нашем случае всё это к тому же усугубляется ещё и логистическими сложностями, продиктованными нашим географическим расположением. В данном контексте, чем больше любого, повторю, любого (!) продовольствия мы сможем привезти в страну, тем лучше», — написал он.

Предприниматель обратился к «адептам идеологии тотального протекционизма» и заявил, что «если именно сейчас не снять все эти тарифные ограничения, то и защищать нам будет нечего».

«Уже сейчас много наших производств сами испытывают трудности с сырьём и материалами и вскоре могут вынужденно сокращать свои объёмы производств. К тому же, совершенно очевидно, что новый (назовём его так) географически диверсифицированный импорт вряд ли как-то способен потеснить местные производства в объёмах. Я не уверен, что даже после предлагаемой отмены всех пошлин и акцизов будет возможно даже частичное замещение объёмов, выбывающих поставок из России, Казахстана, Украины и других стран СНГ», — считает он.

По его мнению, цены на импортную продукцию будут объективно существенно выше, чем были до сих пор, как минимум, из-за возросших логистических сложностей, стоимости горючего и прочих стоимостей.

«К тому же, в очень нежелательном случае, если пошлины и акцизы всё же сохранятся, то нелегальный ввоз и чёрный рынок в потребительском секторе резко возрастёт, а от чёрного рынка импорта местных производителей трудно, если не сказать, что невозможно, защитить», — заявил инвестор.

Он также высказался о поступлениях в виде пошлин и акцизов в госбюджет.

«Раз уж новыми поставками из других стран происхождения нам едва удастся покрыть объёмы выбывающих поставок из ближнего зарубежья, где бюджет изначально не получал никаких поступлений в виде импортных пошлин, то и от бюджета тут ничего не убудет. Более того, возросший легальный рынок увеличит объём поступающего в бюджет НДС по импорту», — указал Зафар Хошимов.

Предприниматель заявил, что становится всё труднее и дороже находить, контрактовать и привозить различные продукты, чтобы «хоть как-то заменить выбывающие из рынка позиции».

«Запасы и производственные мощности на рынках, откуда реально привозить продукцию быстро исчерпываются, многие страны целенаправленно накачивают собственные резервы и вводят запреты и ограничения на вывоз продукции. К России и Казахстану в этой гонке запретов и пошлин на экспорт присоединялась и Турция. Она запретила вывоз растительного масла и ряда других товаров, и эта „эгоистическая“ тенденция стран защитить свои потребительские рынки будет развиваться во всем мире по нарастающей», — предупредил он.

Зафар Хашимов считает, что промедление в этом вопросе обойдётся очень дорого для Узбекистана.

«Очень хочется надеяться, что государство учтёт эти доводы и уберёт все тарифные и нетарифные барьеры на пути продовольствия и товаров первой необходимости. Хотя бы на ближайшие год-полтора, чтобы пережить этот идеальный шторм на мировом рынке, а потом, кто знает, возможно, уже всем станет очевидно, что эти барьеры на самом деле не решают никакие экономические задачи, а лишь делают жизнь потребителей дороже», — резюмировал предприниматель.

По данным Госкомстата, за первые пять месяцев 2022 года объем импорта продовольственных товаров в Узбекистан составил 1,36 млрд долларов, увеличившись по сравнению с январем-маем прошлого года на 38,9% (или на 381,7 млн долларов).