Кабинет министров 7 октября приняло постановление «О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению населения основными продуктами питания и поддержанию стабильности цен на внутреннем рынке».

Согласно документу, до 1 мая 2022 года от уплаты таможенных пошлин при импорте освобождаются:

бананы, плантайны (свежие либо сушёные) — код ТН ВЭД 0803;

финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан или гарциния (свежие либо сушёные) — код ТН ВЭД 0804;

цитрусовые плоды (свежие либо сушёные) — код ТН ВЭД 0805;

свежая папайя — код ТН ВЭД 0807 20 000 0;

свежие яблоки, груши и айва — код ТН ВЭД 0808;

киви — код ТН ВЭД 0810 50 000 0.

Сейчас на эти фрукты применяется ставка таможенной пошлины в размере 10−20%, но не менее 0,2 долларов за кг.

Кроме того, постановлением предусмотрено разработка законопроекта, которым планируется освободить импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, картошку, замороженную рыбу, а также живых животных, от уплаты НДС. 19 октября приняли соответствующий закон и направили на рассмотрение в Сенат