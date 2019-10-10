С 1 января 2020 года в Узбекистане повышаются ставки импортных пошлин на кондитерские изделия и шоколад. Это предусмотрено постановлением президента от 2 октября (документ есть у «Газеты.uz»).

Импортная пошлина на кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао, будет повышена до 30% с минимальным порогом 0,35 долларов/кг (сейчас — 20%, но не менее 0,25 долларов/кг).

Ставка на импорт шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащие какао, возрастет до 30% с минимальным порогом 0,35 долларов/кг (сейчас — 15%, но не менее 0,30 долларов/кг).

В 2018 году импортные пошлины на кондитерские изделия и шоколад были на уровне 10%.