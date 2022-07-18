19−22 июля Узбекистан посетят эксперты миссии по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Цель миссии — ознакомиться с организацией работы по подготовке и проведению референдума по внесению поправок в Конституцию Узбекистана, а также провести анализ соответствия национального законодательства по референдуму общепринятым международным стандартам.

«На основании выводов миссии БДИПЧ ОБСЕ будет принимать решение о целесообразности наблюдения за предстоящим республиканским референдумом, его формате, длительности и необходимом количестве наблюдателей», — говорится в сообщении.

В ходе визита специалисты миссии встретятся с председателем Центризбиркома, представителями ряда министерств и ведомств, а также СМИ.

Принять поправки в Конституцию через референдум 20 июня предложил президент Шавкат Мирзиёев — на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон.

По закону парламент сам имеет право вносить поправки в Конституцию. «Однако я думаю, что если мы проведём конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа — настоящая народная Конституция», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В конце июня ЦИК сообщил о начале подготовки к референдуму. Когда он состоится, пока неизвестно. Согласно законодательству, после принятия решения о назначении даты референдума голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трёх месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента об этом.

Проект поправок в Конституцию сейчас находится на всенародном обсуждении. Оно должно было завершиться 4 июля, но обсуждение было продлено сначала до 15 июля, а затем — до 1 августа.