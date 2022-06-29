Центральная избирательная комиссия Узбекистана 28 июня провела заседание по вопросам подготовки к проведению референдума о реформе Конституции, сообщила пресс-служба ЦИК.

Члены комиссии утвердили положения об округах и окружных комиссиях, участках референдума и участковых комиссиях. Учебный центр избирательного законодательства и современных технологий секретариата ЦИК займётся повышением квалификации членов комиссий по проведению референдума.

Как ожидается, кандидаты в председатели, заместители председателей и секретари участковых комиссий пройдут обучение по двухдневной программе в июле-августе.

Заместитель председателя ЦИК Бахром Кочкаров заявил, что в этом вопросе комиссия «не изобретает каких-либо новшеств».

«Система комиссий по проведению референдума формируется аналогично системе избирательных комиссий. Система округов и участков, сформированная в прошлом году на выборах президента Республики Узбекистан, будет работать и в процессе проведения данного референдума», — сказал он.

На заседании отмечалось, что в комиссиях по проведению референдума будет обеспечено равное представительство женщин и мужчин. Кроме того, будут созданы условия для волеизъявления всех слоёв населения, в том числе людей с инвалидностью и незрячих.

Председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев напомнил, что по закону после принятия решения о назначении даты референдума голосование может быть назначено на любой день в период от полутора до трёх месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента об этом.

В настоящее время проект поправок в Конституцию находится на всенародном обсуждении, которое продлится до 4 июля включительно.

Тренинг для членов комиссии будет организован в три этапа. «В короткие сроки предстоит обучить более 140 тысяч членов участковых и окружных комиссий», — сказал глава ЦИК.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июня на встрече с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон предложил принять поправки в Конституцию через референдум.

Чуть ранее глава государства подписал поправки в закон о референдуме, которые предусматривают изменения полномочий избирательных комиссий, расширение прав наблюдателей и другое. Согласно изменениям, теперь решения, принятые референдумом, могут быть отменены не только путём референдума.