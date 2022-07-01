Ряд банков Узбекистана прокомментировал сообщения, появившиеся в интернете, о нехватке наличной иностранной валюты в обменных пунктах.

В сообщениях говорилось о дефиците инвалюты и проблемах с получением крупных сумм долларов. Кроме того, люди писали, что за снятие каждых 5000 долларов денежных переводов с физических лиц получают от 50 до сотен долларов.

«Газета.uz» ранее сообщала, что рекордный рост денежных переводов в апреле и мае мог быть связан с тем, что кыргызские и таджикские мигранты, работающие в России и Казахстане, отправляют переводы в Узбекистан. Причиной были ограничения на денежные переводы в долларах в соседних странах, а также более выгодная курсовая разница в рублях.

Финансист Отабек Бакиров также отмечал, что нехватка наличности в узбекских банках (долларов — в регионах, евро — в Ташкенте) вновь стала проблемой. По его словам, коммерческие банки «не в состоянии удовлетворить растущий спрос на наличную валюту в Узбекистане, который становится транзитной территорией для российских интересов».

Центральный банк призвал граждан обращаться по телефонам доверия ЦБ (+998 71 200−00−44) и коммерческих банков при возникновении вопросов.