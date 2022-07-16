Предпринимателей Каракалпакстана не будут наказывать за несвоевременную сдачу отчетности, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета.

Решение принято с учётом чрезвычайного положения в республике, введённого на период с 3 июля по 2 августа.

«Газета.uz» рассказывала, что в Каракалпакстане ограничивается работа интернета, из-за чего наблюдаются проблемы с работой многих терминалов, банкоматов, а также недоступны ряд государственных и других услуг. Предприниматели также отмечали, что им необходимо до 15 июля сдать налоговую отчётность.

ГНК сообщил, что в отношении налогоплательщиков, работающих в Каракалпакстане, за несвоевременное представление налоговой отчетности в период действия ЧП не будут применяться меры ответственности и меры правового воздействия (приостановление операций по счетам в банках, временное приостановление действия свидетельства НДС).