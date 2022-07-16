Министерство энергетики Узбекистана обратилось к потребителям с просьбой максимально экономно расходовать электроэнергию в жаркие дни.

По прогнозу Узгидромета, 17−22 июля ожидается до +47 градусов, поэтому потребность в электроэнергии сильно возрастёт, ожидают в министерстве. В результате может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, происходить сбои в работе сетей.

«В целях предотвращения неисправностей, которые могут возникнуть из-за перегрузок электроприборов в результате аномального нагрева температуры воздуха, просим экономно расходовать электроэнергию, а также максимально рационально использовать охлаждающие приборы, отключать электрические устройства из сети, когда в них нет необходимости», — говорится в обращении Минэнерго.

«В результате нашего рационального использования энергоресурсов мы предотвратим выход из строя электрооборудования и будем способствовать устойчивой доставке энергоресурсов всем потребителям», — объяснили в министерстве.

Минэнерго и организации его системы принимают меры для обеспечения стабильного снабжения потребителей энергоресурсами в дни резкого повышения температуры, заверили в ведомстве. В эти дни к работе на электростанциях подключаются резервные энергоблоки.

С начала года обновлено более 2000 км линий электропередачи и более 330 трансформаторных пунктов. Полностью отремонтировано более 17 тысяч км низковольтных сетей электропередачи и около 6000 трансформаторных пунктов, а также более 600 км сетей электропередачи напряжением 110−500 кВ и 7 силовых трансформаторов.

На всех электростанциях созданы круглосуточные дежурные бригады, в результате обеспечивается стабильность производственных мощностей, добавили в Минэнерго. Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в электросетях создано 227 аварийных бригад.