Министерство энергетики Узбекистана обратилось к потребителям с просьбой максимально экономно расходовать электроэнергию в жаркие дни.
По прогнозу Узгидромета, 17−22 июля ожидается до +47 градусов, поэтому потребность в электроэнергии сильно возрастёт, ожидают в министерстве. В результате может возрасти нагрузка на электрические сети и трансформаторные подстанции и, как следствие, происходить сбои в работе сетей.
«В целях предотвращения неисправностей, которые могут возникнуть из-за перегрузок электроприборов в результате аномального нагрева температуры воздуха, просим экономно расходовать электроэнергию, а также максимально рационально использовать охлаждающие приборы, отключать электрические устройства из сети, когда в них нет необходимости», — говорится в обращении Минэнерго.
«В результате нашего рационального использования энергоресурсов мы предотвратим выход из строя электрооборудования и будем способствовать устойчивой доставке энергоресурсов всем потребителям», — объяснили в министерстве.
Минэнерго и организации его системы принимают меры для обеспечения стабильного снабжения потребителей энергоресурсами в дни резкого повышения температуры, заверили в ведомстве. В эти дни к работе на электростанциях подключаются резервные энергоблоки.
С начала года обновлено более 2000 км линий электропередачи и более 330 трансформаторных пунктов. Полностью отремонтировано более 17 тысяч км низковольтных сетей электропередачи и около 6000 трансформаторных пунктов, а также более 600 км сетей электропередачи напряжением 110−500 кВ и 7 силовых трансформаторов.
На всех электростанциях созданы круглосуточные дежурные бригады, в результате обеспечивается стабильность производственных мощностей, добавили в Минэнерго. Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в электросетях создано 227 аварийных бригад.
Alex Fox
У нас как обычно виновато население, что каждый год в Узбекистане жара начинается, а не минэнерго, которое ничего не делает для модернизации и увеличения мощности подстанций
Don Rum
Вот и экономьте! Выключите все рекламные экраны на перекрёстках которые только отвлекают и слепят водителей, а так же всю декоративную подсветку зданий никому не нужную.
Михаил Лукьянов
Don ,полностью согласен с вами, но деньги, как известно, не пахнут! Рекламные экраны не просто так горят!
Tokhir Toshboev
Жудаям қизиқ, ҳозирги кунда қайси истеъмолчи беҳудага ёқииб қўяди, қолаверса, истеъмолчи ҳуқуқлариниям чеклаш керак эмас, икки томонлама шартнома мажбуриятлари тўлақонли бажарилиши керак ва шарт.
Павел Павлов
А мы просим МИНЭНЕРГО не экономить на мозгах и средствах по переоборудованию ТП, ГЭС, ТЭС..
Новость звучит так: мучайтесь, но электричество экономьте. Мы потребители и мы платим за ваши услуги. Уважайте нас пожалуйста