После комфортной для разгара лета погоды на прошедшей и в начале этой недели лето возьмет свое, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большей части территории Узбекистана 13 июля температура воздуха еще сохранится в пределах +33…+36 градусов, по северу, югу и пустынной зоне — до +37…+40.

Однако уже с завтрашнего дня температура начнет расти и к 15−16 июля достигнет +38…+41 градуса, по югу и пустынной зоне — до +43.

Такое повышение будет обусловленно выносом жаркого и сухого воздуха с районов Ирана, пояснил Узгидромет.

В отдельных районах страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с с пыльным поземком.