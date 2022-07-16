Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана опровергло информацию о смерти двух граждан Узбекистана в ДТП с микроавтобусом и грузовиком, произошедшем ночью 16 июля на трассе «Алматы — Екатеринбург» в Шетском районе Карагандинской области Казахстана.

Всего в микроавтобусе Меrcеdеs-Benz Sprinter в момент аварии находились 18 пассажиров. Восемь пассажиров погибли на месте, все они граждане Казахстана, узбекистанцев среди погибших нет, сообщает МЧС со ссылкой на уточнённые данные казахстанской стороны после изучения ситуации.

В ДТП пострадали 10 пассажиров, из них пятеро узбекистанцев. По данным МЧВ Узбекистана, они получают медицинскую помощь в сельской больнице Аксу-Аюли, один из них выписан на амбулаторное лечение.