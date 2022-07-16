Ночью в 3:21 16 июля в Шетском районе Карагандинской области Казахстана произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса Меrcеdеs-Benz Sprinter, перевозившего граждан Узбекистана, сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций со ссылкой на казахстанское МЧС.

ДТП произошло на 850-м километре автодороги «Алматы — Екатеринбург» в Шетском районе с участием грузовика MAN и микроавтобуса Меrcеdеs-Benz Sprinter, в котором находились 17 пассажиров, их них пятеро — граждане Узбекистана.

В результате аварии 8 пассажиров микроавтобуса погибли на месте, из них двое — граждане Узбекистана. Ещё трое узбекистанцев с различными травмами доставлены в сельскую больницу Аксу-Аюли. Сообщается, что всего ранены 9 пассажиров, им оказывается квалифицированная медпомощь.

МЧС Узбекистана отмечает, что ответственные лица Казахстана непосредственно оказывают помощь в связи с трагедией, в том числе оказании скорой медицинской помощи раненым. Министерство ведёт оперативный обмен данными с МЧС Казахстана.

Работники органов внутренних дел Казахстана ведут доследственную проверку по факту ДТП.