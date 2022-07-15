Депутаты Законодательной палаты парламента на заседании в пятницу вновь единогласно приняли решение об очередном продлении срока всенародного обсуждения проекта поправок в Конституцию — на 15 дней, или до 1 августа.

Председатель Комитета по противодействию коррупции и судебно-правовым вопросам (один из двух комитетов, ответственных за процесс), депутат Жахонгир Ширинов заявил, что к сегодняшнему дню по проекту закона о поправках поступило около 85 тысяч предложений от граждан и организаций:

по изменениям в преамбулу Конституции — 32;

по первому разделу (Основные принципы) — 1142;

по второму разделу (Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина) — 2641;

по третьему разделу (Общество и личность) — 637;

по четвёртому разделу (Административно-территориальное и государственное устройство) — 39014;

по пятому разделу (Организация государственной власти) — 24427;

по шестому разделу (Порядок изменения Конституции) — 2767.

Жахонгир Ширинов. Кадр трансляции.

Депутат сообщил, что некоторые предложения заставляют «задуматься», поэтому необходимо привлечь сильных юристов, экономистов и других экспертов для анализа, потому что «мы не имеем права оставлять без внимания ни одно предложение или подходить к ним поверхностно».

Он отметил, что обсуждение поправок продолжается по сей день, среди обращений есть и предложения о продлении срока всенародного обсуждения.

Первый вице-спикер Законодательной палаты, глава комиссии по конституционной реформе Акмаль Саидов подчеркнул, что первое продление обсуждения поправок на 10 дней (до 15 июля) никак не было связано с трагическими событиями начала июля в Нукусе. После этих событий поправки о статусе Каракалпакстана были исключены из проекта закона. Комиссия до настоящего времени не делала заявлений по этому поводу.

«Вчера я встречался с послом Европейского союза в Узбекистане Шарлоттой Адриан. К сожалению, сформировалось одно неправильное мнение. Я с ней беседовал час. От них исходит одно мнение: „Почему вы продлили [обсуждение] на 10 дней? По нашему мнению, это связано с событиями в Нукусе“. Я говорю, что это абсолютно неправильно. Председатель нашего комитета сказал, что возрастающее с каждым днём количество предложений показало, что у населения ещё есть мнения и размышления по проекту», — сказал он.

По его словам, если на первом этапе обсуждений поступали предложения общего характера, то сейчас они касаются «каждой статьи, каждого слова, каждой запятой». По этой причине Законодательная палата 4 июля продлила срок обсуждения на 10 дней, сказал Акмаль Саидов.

«Мы должны объяснить одну вещь, в том числе нашим избирателям, особенно нашим зарубежным партнёрам. Изменение сроков [принимается] с учётом пожеланий и возражений нашего народа. Никто не даёт нам указаний: продлевай или не продлевай. Мы сами принимаем решение», — подчеркнул он.

Первый вице-спикер отметил, что «десятки тысяч» предложений обрабатывают «круглосуточно, 7 дней в неделю» рабочая группа из 22 человек, а также информационно-аналитическая группа, пресс-служба и сама конституционная комиссия.

Акмаль Саидов сообщил, что 20 июня президент Шавкат Мирзиёев поручил ему выразить благодарность участникам обсуждения конституционных поправок.

«Президент 20 июня лично поручил мне выразить благодарность каждому отправившему предложение — будь это депутат или обычный гражданин. Сейчас мы разными способами отправляем письма благодарности. Свыше 41 тысячи писем благодарности отправлены через SMS и портал Meningkonstitutsiyam.uz, а операторы call-центра поблагодарили свыше 64 тысяч звонивших граждан — независимо от того, поддерживают они [поправки] или нет. Через бот в Telegram отправлено свыше 18 тысяч благодарностей», — заявил он.

Вице-спикер Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что поступают сотни предложений, поддерживающие поправки в некоторые статьи, и столько же предложений против этих поправок. Депутат назвал этот процесс «настоящим обсуждением» и отметил формирование у граждан политической культуры.

«Могут быть мнения против. Есть золотое правило демократии — будет то, что скажет большинство», — подчеркнул он, говоря об изменении Конституции.

Проект поправок, также принятый депутатами единогласно, был опубликован 25 июня, для обсуждения было дано всего 10 дней. 4 июля депутаты признали, что этого срока было недостаточно, и единогласно решили добавить ещё 10 дней.