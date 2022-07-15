Всемирная организация здравоохранения с 5 апреля зарегистрировала более 1010 вероятных случаев необъяснимого острого гепатита у детей младшего возраста в 35 странах, сообщила Служба новостей ООН.

Первые сообщения о заболевании пришли из Шотландии. Уже через неделю заболевание было выявлено в других европейских странах, а также в США, Израиле и других государствах.

При госпитализации у детей диагностируют тяжёлый острый гепатит неизвестной этиологии. Из 100 вероятных случаев наиболее часто отмечались такие симптомы, как тошнота или рвота (в 60% случаев), желтуха (53%), общая слабость (52%) и боль в животе (50%). Среднее время между появлением симптомов и госпитализацией составляет четыре дня.

Клиническая картина показывает выраженное повышение печёночных ферментов в крови аспартатаминотрансаминазы (АСТ) или аланинаминотрансаминазы (АЛТ) выше 500 МЕ/л. Гепатиты А и Е не были обнаружены у пострадавших детей. Коронавирус был выявлен в ряде случаев, но сейчас не хватает данных для окончательных выводов.

Почти половина вероятных случаев зарегистрирована в Европе: в 21 европейской стране зарегистрировано 484 случая, включая 272 случая в Великобритании (27% от общего числа случаев в мире).

За Европой следуют Северная и Южная Америки — 435 случаев, включая 334 случая в США. Далее идут Западно-Тихоокеанский регион (70 случаев), Юго-Восточная Азия (19) и Восточное Средиземноморье (два случая). 17 стран сообщили о пяти вероятных случаях заболевания, однако фактическое число может быть больше, считают в ВОЗ. На данный момент 22 ребёнка скончались.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана, в стране пока не было выявлено ни одного случая подозрительного гепатита среди детей.

Аденовирусы, вызывающие простуду, лихорадка, боль в горле и пневмонию, были «наиболее часто выявленным возбудителем» в случаях детского гепатита, заявила ВОЗ. Вполне возможно, что реальное количество случаев детского гепатита выше, потому что наблюдение за аденовирусами в большинстве стран довольно ограниченно, считают в организации.

Чтобы лучше понять, где происходят вспышки, ВОЗ запустила глобальный онлайн-опрос среди детских гепатологов и других врачей-специалистов, который поможет сравнить текущие случаи с данными за последние пять лет.