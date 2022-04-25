C начала апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает сообщения о случаях заболевания острым гепатитом неизвестного происхождения в странах Европы и США среди детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет.

Первые сообщения о заболевании пришли 5 апреля из Шотландии. У 10 детей при госпитализации был диагностирован тяжёлый острый гепатит неизвестной этиологии. В 9 из 10 случаев такие симптомы, как желтуха, боль в животе, диарея, рвота, появились у детей в марте. Иногда наблюдалась лихорадка. Клиническая картина показывала выраженное повышение печёночных ферментов в крови аспартатаминотрансаминазы (АСТ) или аланинаминотрансаминазы (АЛТ) выше 500 МЕ/л.

8 апреля были подтверждены уже 74 случая в Великобритании, сейчас известно о 114 случаях. Продолжают поступатьсообщения о выявленных случаях тяжёлого острого гепатита в других странах Европейского региона ВОЗ: Испании (13 случаев), Италии (4), Нидерландах (4), Франции (2), Норвегии (2), Румынии (1), Бельгии (1) — а также в США (9) и Израиле (12).

Карта распространения заболевания среди детей по состоянию на 23 апреля. Фото: ВОЗ.

Лабораторные исследования исключили вирусы гепатита А, B, C, E, D, продолжается отслеживание географических, контактных и других связей, в том числе с коронавирусной инфекцией и аденовирусом.

Всего с начала вспышки инфекции в апреле 17 детям потребовалась трансплантация печени, один ребёнок умер, сообщила ВОЗ.