Инспекция по охране культурного наследия Кабинета министров, Генеральной прокуратурой и Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия при проверке в Государственном музее истории и культуры Ферганской области выявили нарушения закона, сообщила пресс-служба агентства.

В ходе изучения рабочей группой было установлено, что 70 уникальных экспонатов (из них 56 — живописные произведения) на общую сумму 2,5 млрд сумов оказались поддельными.

Не были также найдены одно живописное и одно графическое произведения, которые должны были храниться в музее.

Из выделенных из бюджета на капитальный ремонт музея 3,1 млрд сумов 1,4 млрд были расхищены должностными лицами, говорится в сообщении.





Отмечается, что в 2011 году музей передал Управлению внутренних дел Ферганской области 21 предмет, из них в музей были возвращены только 14 в период с 2016 по 2020 год. Установлено, что в УВД Ферганской области в настоящее время этих семи живописных произведений нет.

По факту выявленных обстоятельств возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

В апреле мы писали, что в Государственном музее-заповеднике «Ичан-Кала» в Хиве было выявлено более 100 предметов, не соответствующих заявленному периоду создания и внешнему виду.