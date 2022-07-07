Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 6 июля рассмотрел недостатки в ипотечном кредитовании, сообщила пресс-служба главы государства.

В частности, в бюджете на текущий год заложены 13 трлн сумов кредитных ресурсов коммерческим банкам для 43 тысяч единиц жилья и 1,2 трлн сумов субсидий 29 тысячам человек. Однако к настоящему времени выделено лишь 28−30% этих средств (3,6 трлн и 365 млрд сумов соответственно).

Уровень освоения выделенных ресурсов и субсидий составляет менее 25% в Сырдарьинской, Джизакской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях.

Президент дал указания по сокращению бюрократии, а также организации до 1 сентября ипотечных центров, которые будут оказывать комплексные услуги населению. Центры должны располагаться в удобных для населения местах районов и городов. В них должны быть представители банков, финансовых и строительных организаций, нотариуса и кадастрового органа.

Шавкат Мирзиёев поручил в месячный срок внести проект постановления о сокращении бюрократии при выделении субсидий и в два раза увеличить выставление земель на торги под строительство.

Напомним, постановлением президента процентные ставки по ипотечным и образовательным кредитам останутся без изменений до конца 2022 года.

Центробанк ранее запустил портал финансовых услуг банков для физических лиц BankXizmatlari.uz. На нём можно сравнить предложения по вкладам, получить предварительные расчёты по кредитам и узнать наиболее выгодный обменный курс.