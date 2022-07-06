Вступительные тестовые испытания в государственные вузы Узбекистана в текущем году также пройдут на открытом воздухе, сообщил Государственный центр тестирования.

Согласно решению государственной комиссии по приёму в государственные вузы, экзамены должны пройти на стадионах и в парках (скверах).

Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах вступительные экзамены в вузы проходили на открытом воздухе. В конце июня представитель ГЦТ Жавлон Нурматов сообщил, что в этом году тесты могут пройти в закрытых помещениях, если такое решение примет госкомиссия.