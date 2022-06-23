Вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения Узбекистана 2022/23 учебного года могут быть организованы в закрытых помещениях, сообщил УзА начальник управления Государственного центра тестирования Жавлон Нурматов.

По его словам, подготовка к экзаменам ведётся с учётом их проведения в закрытых помещениях. Пока не было других рекомендаций или ограничений со стороны государственной комиссия по приёму в образовательные учреждения или специальной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Жавлон Нурматов отметил, что в этом году, как и в предыдущие годы, абитуриентам планируется выдавать ручки и питьевую воду.

Он добавил, что согласно предложению специалистов Кембриджа в книжках с вопросами по точным наукам, где требуется проведение математических расчётов, будут оставлены места для черновых записей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах вступительные экзамены в вузы проходили на открытом воздухе — на стадионах, в скверах и так далее.