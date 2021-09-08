Одна из крупнейших в мире консалтинговых и аудиторских компаний Ernst & Young (EY) из «Большой четвёрки» остаётся под пристальным вниманием из-за банкротства компании Zeromax, пишет Spot со ссылкой на Financial Times.

EY находится под давлением из-за своего швейцарского подразделения, которое было аудитором Zeromax и даже выдавало ей clean bill of health (гарантия, что все в порядке) в 2005, 2006 и 2007 годах.

У компании Zeromax, базировавшейся в швейцарском Цуге, была бизнес-империя в Узбекистане, которая охватывала различные сферы — от обработки текстиля до добычи природного газа. Это сделало конгломерат крупнейшим работодателем в стране, на долю которого приходилось до 10% ВВП.

Компания обанкротилась в 2010 году на фоне политической борьбы за власть в Узбекистане, в результате чего остались долги, как выяснилось совсем недавно, на сумму более 5,6 млрд швейцарских франков (6,1 млрд долларов), отмечает FT. Это второе крупное банкротством в Швейцарии после Swissair в 2001 году. По словам кредиторов, пока не удалось найти активы минимум на 2,5 млрд швейцарских франков.

Из-за непрозрачной правовой системы Швейцарии и режима раскрытия корпоративной информации только сейчас раскрываются подробности сложной структуры компании и запутанной сети офшорных компаний.

Украшения из сейфа

Zeromax была зарегистрирована в Делавэре в 1999 году и переоформлена в Швейцарии в 2005 году. Тогда в компании отмечали, что это было сделано для «направления инвестиций в ряд промышленных секторов Узбекистана».

Инвесторы пользовались услугами компании, у которой на руках были заключения об аудите EY — одной из крупнейших аудиторских фирм мира.

Тем не менее, отчеты, с которыми ознакомились в FT, показывают, что за четыре года до краха Zeromax многие средства, прошедшие через компанию, утекли в сеть непрозрачных оффшорных структур. Часть денег перенаправляли в Узбекистан.

Издание изучило десятки документов, включая полицейские отчеты, корпоративные банковские отчёты, электронные письма и квитанции, и пришло к выводу, что к EY действительно есть вопросы, поскольку некоторые транзакции трудно объяснить коммерческими расходами.

Например, в 2006 и 2007 годах Zeromax потратила более 13 млн долларов на роскошные украшения, в том числе 2 млн долларов в магазине Christian Dior в Женеве. В следующие два года на украшения ушло ещё 25 млн долларов, том числе 6 миллионов долларов в британской Graff Diamonds.

В 2016 году швейцарская федеральная полиция получила ордер на обыск сейфов, арендованных ею в Lombard Odier в Женеве. Внутри они нашли роскошные украшения, в том числе кольцо с бриллиантом от Boucheron стоимостью 2,5 миллиона долларов, за которые заплатила Zeromax.

Владелец одного из женевских ювелирных магазинов сообщил полиции, согласно полицейским документам, обнаруженным FT, что дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова лично купила украшения, а деньги были переведены на счёт компании с банковского счета, контролируемого Zeromax.

Деньги в офшорах

По данным Financial Times, аудиторы EY также не выразили беспокойство, когда деньги переводились в непрозрачные офшорные компании, иногда под коммерческими предлогами, которые были записаны как «консультационные услуги».

В период с 2004 по 2007 год Zeromax перевела офшорам не менее 288 млн долларов. По крайней мере, в одном случае деньги ($180 млн) были отправлены компании, предположительно участвовавшей в преступной деятельности — Galat Enterprises. В свою очередь, эта компания перевела не менее 5 млн долларов гибралтарской Takilant, чьим бенефициаром была Гульнара Каримова.

Издание утверждает, что Zeromax также отправила не менее 2 млн долларов офшорным компаниям Merkony и Belphil Capital, которые, согласно материалам шведского суда, отправили компании Takilant 33 млн долларов.

По крайней мере, в одном случае EY было известно о нерегулярном характере перевода Zeromax в офшор. В 2008 году высокопоставленный представитель EY направил электронное письмо руководству компании и указал на отсутствие документации по переводу 5,5 млн долларов на счёт компании Ystral. В письме подчеркивалась необходимость наличия «деловой причины» для перевода, чтобы удовлетворить швейцарские налоговые органы.

«Мы понимаем, что некоторые из наших вопросов могут затрагивать „деликатные вопросы“. Если вы хотите обсудить вышеупомянутые темы с нами, сообщите нам, и мы организуем встречу/звонок», — говорится в том письме. В Zeromax ответили, что коммерческая причина «говорит сама за себя».

В 2008 году, когда EY перестала давать аудиторские заключения по Zeromax, но все еще оставалась его аудитором, финансовые нарушения компании увеличились.

FT отмечает, что после краха Zeromax кредиторы столкнулись с тяжелой борьбой за возвращение активов. Ситуация усугубляется сложным финансовым и политическим положением Гульнары Каримовой, которая сейчас она находится в тюрьме.

Женевский адвокат Каримовой Грегуар Манжа в беседе FT заявил, что его клиент «всегда категорически отрицал какую-либо причастность к Zeromax», и указал, что швейцарская прокуратура отклонила в 2017 году дело, в котором её пытались связать с этой компанией.

Financial Times попросила EY Switzerland прокомментировать «дело Zeromax» и рассказать о своей роли в аудите счетов компании:

«Судебные решения в Узбекистане в 2010 году привели к фактической экспроприации активов Zeromax и её банкротству. Этот вопрос является предметом текущих судебных разбирательств и EY Switzerland решительно отстаивает свою позицию в отношении спорных исков. Больше мы ничего сказать не можем», — ответили в EY.

«Газета.uz» в январе 2019 года сообщала, что бывший исполнительный директор компании Zeromax Миродил Джалолов отпущен под залог.