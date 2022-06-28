Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня подписал постановление «О мерах по созданию дополнительных удобств населению при использовании автотранспортных средств».

Согласно документу, с 1 сентября (не с 1 июля, как было сообщено ранее) технический осмотр легковых автомототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам, со дня производства которых прошло до 10 лет, будет проводиться на добровольной основе.

Обязательный техосмотр легковых автомототранспортных средств, со дня производства которых прошло от 11 до 14 лет, будет проводиться раз в два года, а произведённых 15 и более лет назад, раз в год.

При этом указанные сроки не распространяются на легковые автомототранспортные средства, используемые в деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе.

Как мы уже писали, с 1 июля отменяется порядок получения разрешения на установку тонировки (затемнения) на задние боковые стёкла легковых автомобилей. Плата за выдачу разрешения на тонировку передние боковых стёкол и физических, и юридических лиц снижена до 8 базовых расчётных величин.

Анонсируя изменения, президент заявил: «Каждая наша реформа, предложение и инициатива — в первую очередь ради достоинства человека». Он добавил: «Это только начало. Я дал поручение советникам президента, заместителям премьер-министра и министрам. Рабочая группа работает над отменой всех порядков и ограничений, создающих неудобства для людей, потерявших свою важность».