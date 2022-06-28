С 1 июля в Узбекистане отменяется необходимость проведения обязательного технического осмотра легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

Постановление об этом 28 июня подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Машины, которым от 10 до 15 лет, должны будут проходить техосмотр каждые два года, более 15 лет — раз в год.

«Это только начало, — сообщил президент. — Я дал поручение советникам президента, заместителям премьер-министра и министрам. Рабочая группа работает над отменой всех порядков и ограничений, создающих неудобства для людей, потерявших свою важность».

«На основе поступающих с мест обоснованных предложений и решений на постоянной основе будут приниматься документы, служащие на пользу нашему народу», — заявил глава государства.

Как мы уже писали, согласно этому же постановлению с 1 июля тонировка задних боковых стёкол автомобилей станет бесплатной, затемнение передних боковых стёкол дешевеет в 6 раз.

До этого автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет, включая год выпуска, проходили техосмотр раз в два года, далее — каждый год.