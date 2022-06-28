С 1 июля отменяется требование получения разрешения на тонировку задних боковых стёкол автомобилей. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 28 июня.

Сейчас стоимость затемнения задних боковых стекол составляет 10 базовых расчётных величин (3 млн сумов) — для физических и юридических лиц, а также 20 БРВ для юридических лиц иностранных государств (6 млн сумов).

Стоимость разрешения на тонировку всех боковых стёкол снижается в 6 раз. Сейчас она установлена в размере 50 БРВ (15 млн сумов).

Как мы уже писали, Шавкат Мирзиёев, сообщая о подписании постановления, сказал, что оно «поднимет настроение водителям и пассажирам». «Каждая реформа, предложение и инициатива — в первую очередь ради достоинства человека», — заявил он.