Программа развития ООН в Узбекистане, Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) инициируют новый совместный проект «Мастер-планирование и инновационные финансовые решения для поддержки инициативы „Яшил макон“ Республики Узбекистан», сообщили «Газете.uz» в ПРООН.

Основная цель проекта — поддержка правительства Узбекистана в обеспечении устойчивости к изменению климата инициативы «Яшил макон» («Зеленое пространство») посредством предложения инновационного долгосрочного финансирования, координации и наращивания потенциала.

Проект будет финансироваться совместно всеми тремя сторонами — Госкомэкологии, ПРООН и ЕЭК ООН. Он будет осуществляться в тесном партнерстве с соответствующими национальными партнерами, включая Министерство финансов, Государственный комитет лесного хозяйства, Узгидромет, Министерство водных ресурсов, Министерство по поддержке махалли и старшего поколения и организациями гражданского общества.

В связи с этим 22 июня в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды состоялась церемония подписания заявления о намерении.

«Инициатива „Яшил макон“ поможет выполнить обязательства страны в рамках Парижского соглашения по смягчению последствий изменения климата и адаптации к климатическим воздействиям. В некоторых районах страны деревья улучшат качество почвы и могут помочь избежать опустынивания или даже обратить его вспять. Пыльные бури представляют собой значительную опасность, и борьба с ними потребует прочного партнерства и сотрудничества на национальном и международном уровнях», — отметила в своем выступлении заместитель директора регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ Марина Уолтер.

«Данная инициатива уже продвигается, и мы в ПРООН готовы оказать ей дальнейшую поддержку, помогая мобилизовать долгосрочные финансовые инвестиции для достижения желаемых результатов», — добавила она.

Совместный проект будет построен на достижении двух взаимосвязанных и интегрированных ключевых результатов деятельности, которые усиливают друг друга:

Разработка финансовых планов с использованием жизнеспособных инновационных финансовых инструментов для финансирования инициативы по облесению и создание эффективной системы мониторинга и верификации. Озеленение ландшафтов и городов Узбекистана: мастер-планирование и работа на благо устойчивого будущего.

«Финансовые инструменты, предложенные ПРООН, проложат путь стране к рынкам добровольной торговли квотами на выбросы углерода, а также обеспечат отдачу от компенсации выбросов углерода за счет облесения и снижения финансового бремени, связанного с работами по облесению», — говорится в сообщении ПРООН.

Совместный проект, как ожидается, также будет способствовать созданию экологичных и устойчивых рабочих мест, особенно для сельских женщин Узбекистана.

Ранее постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в колонке для «Газеты.uz» отмечала, что проекту «Яшил макон» требуется тщательное планирование и эффективная координация. Проект «Яшил макон» по посадке 1 млрд деревьев поможет очищению воздуха и охране здоровья населения, вместе с тем судьба деревьев непредсказуема без комплексного ухода и управления посадкой саженцев, поэтому нужно технико-экономическое обоснование посадок и более скоординированные усилия участников проекта, написала тогда она.