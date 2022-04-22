Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска пишет в своей колонке для «Газеты.uz» о значении амбициозной инициативы «Яшил макон» для очищения воздуха в городах и кишлаках, адаптации к изменению климата и борьбы с опустыниванием. Несмотря на все усилия многих организаций и граждан, судьба высаженных саженцев может быть непредсказуемой без комплексного ухода и управления посадкой. До начала работ необходимо с научной точки зрения определить, какие виды деревьев и кустарников, где и как сажать, как ухаживать. Также нужно развернуть широкомасштабную работу по привлечению средств, в том числе внутренних негосударственных. Необходимо определить наиболее важные зоны посадок, виды деревьев и кустарников, нужна более сильная координация, считает автор.

В ноябре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал старт амбициозной и дальновидной инициативе под названием «Яшил макон» («Зелёный край»), в рамках которой предусматривается посадка по всей стране 1 млрд деревьев и кустарников в течение следующих пяти лет.

Ожидается, что проект внесёт вклад в поддержание чистоты воздуха в городских центрах, спасение человеческих жизней и повышение уровня жизни населения. Он также будет способствовать выполнению обязательств страны в рамках Парижского соглашения по смягчению последствий изменения климата и адаптации к климатическим воздействиям. В некоторых частях страны деревья улучшат качество почвы и, возможно, помогут избежать опустынивания или даже обратить его вспять.

Первые результаты были видны уже через несколько дней после объявления инициативы, поскольку на посадку саженцев были мобилизованы многие организации, махалли и широкая общественность. По данным пресс-службы президента, до конца 2021 года было высажено 85 млн саженцев, тогда как этой весной ожидается посадка ещё 125 млн саженцев.

Посадка деревьев в Касбинском районе Кашакадарьинской области. Фото: Госкомэкологии.

Однако, несмотря на быстрые и внушительные темпы продвижения инициативы, без комплексного подхода к вопросу ухода за саженцами и управления процессом посадки деревьев, судьба и жизнеспособность, как деревьев, так и самой программы будут оставаться непредсказуемыми.

Для достижения успеха потребуются более скоординированные усилия на национальном уровне, для обеспечения надлежащего ухода за саженцами, чтобы их ветви устремились в небо. Кроме того, необходимо достоверно фиксировать снижение выбросов углерода, чтобы впоследствии этим можно было потенциально торговать.

Для поддержки и устойчивости проекта можно разработать инновационные финансовые решения.

Необходимость в озеленении особенно отчетливо проявилась в том же месяце, что и запуск инициативы, когда 5 ноября солнце и голубое небо Ташкента исчезли в пыльной буре, которая превратила день в ночь. Буря, охватившая Ташкент и южную часть Сырдарьинской области, стала самой сильной в стране за время ведения метеорологических наблюдений с 1871 года.

Это экстремальное погодное явление совпало с 26-й сессией Конференции ООН по изменению климата (COP26), проходившей в Глазго, — крупнейшей и наиболее важной конференцией для будущего планеты.

Участники конференции подчеркнули, что из-за высыхания Аральского моря климат в Центральной Азии меняется в два раза быстрее, чем в других регионах мира. Узбекистан, полностью осознавая опасности, которые несёт с собой изменение климата, взял на себя обязательство снизить интенсивность выбросов своей экономики — объём парниковых газов, выделяемых для производства товаров и услуг — на 35% в течение следующего десятилетия.





Пыль покрывает Ташкент, космоснимки 4 и 5 ноября 2021 года. Снимки выполнены Лорен Дофин в Обсерватории Земли НАСА с использованием данных MODIS от NASA EOSDIS LANCE и GIBS/Worldview.

Одна из наибольших опасностей, связанных с пыльными бурями в таких местах, как Узбекистан, заключается в том, что крупные твердые частицы (PM10), концентрация которых 5 ноября выросла до 18000 микрограммов на кубический метр, часто содержат больше, чем просто пыль.

Большая часть этой пыли поднимается из сухих и заброшенных пустошей Аральского моря, которое начало высыхать в 1960-х годах, поскольку вода была отведена для питания процветающей сельскохозяйственной экономики региона. На его месте возникла огромная новая пустыня, пронизанная токсичными, загрязняющими веществами от промышленности и сельского хозяйства. Уровень загрязняющих веществ в окружающей среде, таких как диоксины, является одним из самых высоких в мире.

Те, кто жил на его берегах, либо покинули регион, либо живут, превозмогая ежедневные трудности. Особенной опасности подвержены дети и матери.

По имеющимся данным, с конца 1960-х годов с высохшего дна Аральского моря ежегодно поднимается более 75 млн тонн пыли и ядовитых солей. Сурхандарьинская область, расположенная на крайнем юго-востоке страны, подвержена гармсилу, или афганскому ветру, — сухому горячему ветру, возникающему несколько раз в год, и несущему пыль со скоростью до 20−25 м/с. Помимо отравления воздуха, эти ветры наносят ущерб плодородным слоям почвы и снижают производительность в сельскохозяйственном секторе.

Поэтому с 2018 года в этом регионе проводится интенсивная кампания по облесению при поддержке правительства и ПРООН. Предпочтительным саженцем для этой кампании является саксаул — засухоустойчивое растение, широко используемое для защиты почвы и снижения избыточного испарения, которое, таким образом, улучшает местный микроклимат.

Фото: ПРООН в Узбекистане.

Целевая задача к 2030 году, поставленная и достигнутая Государственным комитетом лесного хозяйства Узбекистана уже в 2020 году, заключалась в том, чтобы засеять саксаулом 500000 га. Для сравнения: это территория, равная площади более чем 930000 футбольных полей.

Инициатива «Яшил Макон» соответствует положениям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 2021 года об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. Этот знаковый документ, соавторами которого выступили 60 стран со всего мира, призывает к проведению исследовательской и научной работы для восстановления и улучшения состояния окружающей среды, сохранения водных и других природных ресурсов — в том числе водных — и повышения качества жизни в регионе.

Полностью поддерживая эти усилия, ПРООН организовала многопрофильную группу, в которую вошли специалисты по инновациям, технологиям и по программным вопросам (или по вопросам политики), чтобы оказать содействие правительству Узбекистана в разработке и реализации комплексного портфолио взаимосвязанных мер.

Поспешность может вести к потерям, а тщательная подготовка — ключ к успеху

Мы считаем, что инициатива «Яшил макон», будучи очень амбициозной и динамичной, могла бы значительно выиграть от более тщательной подготовки и планирования. Наряду с долгосрочными инвестициями и эффективным управлением для достижения желаемых результатов успешные схемы облесения и лесовосстановления требуют тщательного планирования и неизменной приверженности.

Лесонасаждения создают дополнительную нагрузку на водные ресурсы в таких странах, как Узбекистан, сталкивающихся с дефицитом водных ресурсов. В этой связи эксперты в сфере лесного хозяйства отмечают, что лесовосстановительные меры должны ответить на ключевые вопросы о том, какой вид леса посадить, в каких зонах, какой плотности и т. д.

Посадка в рамках проекта «Яшил макон» в Термезском районе Сурхандарьинской области. Фото: Госкомэкологии.

Некоторые страны добились огромного успеха в реализации программ облесения. Например, проект «Великая зелёная стена» в Китае позволил снизить частоту и интенсивность пыльных бурь. В Африке Сенегал посадил 12 млн деревьев на площади 40000 гектаров в рамках панафриканской программы по борьбе с опустыниванием в странах Африки к югу от Сахары.

Изучение успехов и неудач других стран может помочь снизить риски непредвиденных последствий.

Есть серьёзные основания полагать необходимость проведения комплексного технико-экономического обоснования, связанного с Генеральным планом озеленения, до начала процесса облесения. Этот подготовительный этап важен для определения важных экологических зон и целей посадок, принятия решений о наиболее подходящих зонах для посадки деревьев, кустарников или обеспечения травяного покрова, создания системы мониторинга, выявления возникающих вопросов собственности на землю, способов учёта сокращения выбросов углерода и планирования инфраструктуры для полива.

Кроме того, требуется эффективная система координации для согласования усилий различных заинтересованных сторон. Поскольку различные учреждения участвуют в разных этапах реализации программы, таких как поддержка лесопитомников, посадка, развитие инфраструктуры, техническое обслуживание, финансирование, мониторинг — крайне необходимо обеспечить, чтобы все действия были синхронизированы и скоординированы. Для достижения целей программы необходимо создать сильную систему руководства и координации.

Наконец, необходимо как можно скорее внедрить хорошо налаженную и инновационную модель финансирования, чтобы результаты программы соответствовали уровню её целей.

Создание государственного фонда «Яшил макон» — хорошее начало, однако одних государственных инвестиций может быть недостаточно. Необходимо расширить источники инвестиций и финансирования с тем, чтобы привлечь и инвестировать больше негосударственных средств, которые могут включать в себя международное финансирование, частное внутреннее финансирование и «зелёные» облигации/облигации ЦУР для удовлетворения потребностей развития устойчивого лесопользования и развития лесного хозяйства.

ПРООН и ассоциированные организации, фонды и программы ООН хотели бы успешного осуществления этой инициативы и, со своей стороны, готовы, намерены и располагаем возможностями для поддержки программы «Яшил макон» на всех этапах в течение следующих пяти лет её реализации.