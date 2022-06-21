С начала нынешнего месяца по 21 июня осадков в Самаркандской и Ташкентской областях наблюдалось больше нормы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В Ташкенте с начала месяца выпало 22 мм осадков при месячной норме 17 мм, то есть около 130% от месячной нормы.

При этом на большей части территории Узбекистана общее количество осадков было меньше среднемесячных климатических показателей.

Напомним, 17 мая центр гидрометеорологической службы сообщил, что по территории Узбекистана возможны кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах возможно выпадение града, а по предгорным и горным районам Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины пройдут сильные дожди.

19−20 июня по территории Узбекистана отмечалось вторжение западных влажных воздушных масс с территорий Черного моря и Кавказа. Этот процесс привел к сильным ветрам и сильным осадкам в отдельных районах, пояснил Узгидромет.

Сильные осадки наблюдались в южных и северо-восточных районах страны. В частности, 20 июня днем в Ташкенте прошли сильные интенсивные осадки. Общее количество осадков в столице распределилось неравномерно, как показано на карте.

«Конечно, самый большой вклад в это количество внес вчерашний ливень, точнее, два сильных ливня, прошедших в послеполуденные часы и ближе к вечеру, — отметили синоптики. — Суммарное количество осадков по данным метеостанции Ташкент-Обсерватория, расположенной в районе Юнусабадского хокимията, составило 15 мм (показатель, равный среднемесячному количеству осадков), то есть практически месячная норма июня, а в районе международного аэропорта — 21 мм».

Осадки 15 мм и более за 12 часов в сутки считаются опасными метеорологическими явлениями, особенно летом, подчеркнули в Узгидромете. Как правило, интенсивность осадков и неправильный подход при проектировании таких объектов, как лотки, водопропускающие сооружения, дренаж, кровля, устойчивая к сильным осадкам, могут привести к возникновению селе-поводковых явлений.

Выпадение летом в столице осадков более 15 мм осадков за 12 часов — очень редкое явление, отметили синоптики. За последнее десятилетие в Ташкенте в первом месяце лета только единожды наблюдалось более 15 мм осадков в сутки. 3 и 6 июня 2019 года в Ташкенте выпало в общей сложности 56 мм осадков в виде града и интенсивного дождя.

«Нормально ли это? Конечно, бывают июни, когда дождей в Ташкенте выпадает незначительное количество (менее 25% от нормы) или они не выпадают совсем. За последние 20 лет таких июней было около половины, а в июне 2001 и 2008 годов осадки в Ташкенте не выпадали. В остальные июни за эти 20 лет у нас наблюдалось от 3 до 8 дней с дождем», — сообщили дополнительно «Газете.uz» в Узгидромете.

Самым дождливым за последние 20 лет был июнь 2010 года, когда за месяц отмечалось 12 дней с дождем, а количество осадков составило 66 мм — это около пяти месячных норм.

Поэтому нынешний июнь нельзя назвать аномальным по количеству выпавших осадков, но конкретно вчерашний ливень в Ташкенте был весьма необычным явлением для последней декады июня, резюмировали синоптики.