На внеочередной сессии Андижанского городского кенгаша народных депутатов новым хокимом города был утверждён Гофуржон Гуламжанович Абдурахмонов, сообщила пресс-служба хокимията Андижанской области.

Предыдущий хоким Андижана Бахром Хайдаров в начале июня был лишён депутатской неприкосновенности и задержан в рамках уголовного дела о хищении 48 млрд сумов.

Гофуржон Абдурахмонов родился в 1976 году в Андижане. В 1998 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт.

Работал в областном управлении Центрального банка и областном отделе Национального банка, был заместителем председателя правления «Кишлок курилиш банка». До нынешнего назначения был советником главы «Кишлок курилиш банка».