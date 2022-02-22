Хоким Андижана Бахромжон Хайдаров обвиняется в причинении ущерба государственным интересам на сумму более чем 1,7 млрд сумов в результате нарушения законодательства при отводе земель, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В рамках уголовного дела прокуратура Андижанской области направила ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении хокима Бахромжона Хайдарова.





Согласно данным предварительного следствия, хоким якобы нарушил законодательство и нормативные акты об отводе земель в восьми случаях общей площадью 19618 кв. м. в 2019—2020 годах, причинив ущерб государственным интересам на сумму 1 млрд 779 млн сумов. В представлении указано, что в связи с наличием в действиях хокима признаков преступления необходимо привлечь его в качестве обвиняемого в уголовном деле и принять меру пресечения.

На основе этих данных прокуратура 3 февраля внесла в областной кенгаш народных депутатов представление о лишении хокима, который также является депутатом, депутатской неприкосновенности.

По законодательству вопрос о лишении депутата неприкосновенности решается кенгашем народных депутатов по представлению соответственно прокурора области, района, города либо вышестоящего прокурора в течение 10 дней. Постановление кенгаша по вопросу дачи согласия на лишение депутата неприкосновенности незамедлительно направляется соответствующему прокурору.

Но спустя 19 дней депутаты кенгаш до сих пор не рассмотрел этот вопрос.

Некоторые депутаты уже осуждали хокима города, обвиняя его в незаконном отводе земель. В частности, в мае 2021 года экс-депутат кенгаша Шухратбек Каримов добился отмены строительства многоэтажного жилого здания на месте спортивной площадки школы №19. Тогда он направлял запрос хокиму Бахромжону Хайдарову, где указал на нарушение постановления президента (ПП-3931). Администрация школы и родители просили построить дополнительное здание для школы, поскольку в ней обучается 1300 детей, хотя учебный корпус рассчитан на 570 человек.

Он также заявлял о незаконности решения хокима от 10 апреля 2021 года, предусматривающего строительство компанией Elevada Ut Group пятиэтажного дома. Он заявил о нарушении требования постановления президента (ПП-4427), которым определено выделение свободных земельных участкуов несельскохозяйственного назначения для предпринимательской и градостроительной деятельности исключительно через электронный онлайн-аукцион E-IJRO AUKSION.

Шухратбек Каримов также направлял запрос в Генеральную прокуратуру касательно серии сообщений журналиста Хуршида Далиева о незаконном выделении земель и незаконных строительных работах в Андижане. По словам депутата, нарушения законодательства подтвердило также городское отделение юстиции. Он поставил под сомнение квалификацию региональных прокуроров из-за их бездействия по указанным вопросам и попросил провести публичную аттестацию сотрудников прокуратуры Андижана.

Но в итоге депутата лишили неприкосновенности на основе уголовного дела против компании, где он являлся учредителем, а затем заключили под стражу. Антикоррупцинное агентство и общественность тогда выступили в поддержку депутата.