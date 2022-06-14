Средняя биржевая цена сахара в Узбекистане за последние три торговых дня сократилась на 26,1%, сообщила пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ).





По итогам открытых биржевых торгов 10 и 13−14 июня ежедневная средняя цена на сахар всех категорий понизилась с 14,55 млн до 10,75 млн сумов за тонну. В последние часы торгов цена опустилась до 9,7 млн сумов за тонну.

За рассматриваемый период на биржу выставлено 6004 тонны сахара, из которых реализован весь объём. При этом предприятие «Хоразм шакар» реализовало через биржевые торги 3000 тонн, «Ангрен шакар» — 3004 тонны сахара.

«В приобретении сахара формируется сбалансированное распределение товара среди регионов в зависимости от уровня спроса», — говорится в сообщении.





Согласно данным Министерства сельского хозяйства, с 1 июня по 10 июня биржевая стоимость сахара выросла с 12,5 млн до 14,5 млн сумов, а с 1 марта, когда продукция продавалась по 8,23 млн сумов за тонну — на 76,1%. Торги за эти 10 дней проходили на фоне уменьшения объёмов выставления продукции на биржу — с 3000 до 2002 тонн, то есть сахарные заводы выставляли на бирже меньше сахара.

В Узбекистане в последние месяцы наблюдается рост цен на сахар. В Минэкономразвития отмечали, что это происходит в основном под влиянием внешних факторов. В министерстве заверяли, что дефицита сахара не ожидается с учётом возросшего производства и импорта, однако в интернете можно видеть кадры с ажиотажным спросом на этот продукт, а также очереди за удешевлённым сахаром.