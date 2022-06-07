Уровень инфляции в мае составил 1%. С начала года цены в потребительском секторе в среднем выросли на 5,5%, в годовом выражении (по сравнению с маем 2021 года) — 11%, следует из данных Государственного комитета по статистике.

В мае в лидеры по росту цен и тарифов за месяц впервые в текущем году вышли непродовольственные товары, которые в среднем подорожали на 1,3% (в годовом выражении — 10,3%). Продовольственные товары подорожали на 1,2% (в годовом выражении прирост составляет 14,2%), услуги — на 0,4% (6,2%).





В прошлом месяцев лидерство по росту цен принадлежит зерновым культурам и крупяным изделиям, которые в среднем стали дороже на 4,9%.

Кроме того, ощутимо цены повысились на фрукты и овощи (3,4%), сахар, кондитерские изделия и десерты (2,6%), масложировую продукцию (2,3%) и безалкогольные напитки (1,6%).

Однопроцентный рубеж прироста цен за месяц также преодолели рыба и прочие морепродукты, а также готовые пищевые продукты и прочие продукты питания (по 1,3%), молоко, прочие молочные продукты и яйца (1,1%). Снижение цен отмечено на овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (-8,1%).

По росту цен за январь-май лидирует плодоовощная продукция. Так, фрукты и орехи относительно конца прошлого года прибавили в цене на 14,2%, овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые — на 12,8%.

Кроме того, ощутимо подорожали зерновые культуры и крупяные изделия (10,9%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (10,1%).





Из основных продуктов питания (исключая плодоовощную продукцию) в лидеры по росту цен за месяц в мае вышли пшеничная мука — 9,6% (с начала года — на 20,1%) и сахар-песок — 4,3% (20,5%). Эти же товары лидируют по росту цен в годовом выражении — 32,8% и 27,3% соответственно.

Молоко подорожало на 2,2% (9,4%), хлопковое масло — 2,3% (5,8%), подсолнечное масло — 2,5% (7,4%), сливочное масло — 1,7% (8,4%).

В мае 2022 года из плодоовощной продукции сильнее всех подорожали лимоны (16,5%), лук и редька (8,9%), бананы (8%) и морковь (7,2%).

Ведущие позиции по снижению цен за месяц принадлежат огурцам (-42,7%), помидорам (-31%), чесноку (-23,5%), болгарскому перцу, капусте (-20,9%) и баклажанам (-18,8%).





В мае алкогольные напитки за месяц стали дороже на 1,3%, в том числе пиво — на 1,7%, водка и вино — на 1,2%, коньяк — на 0,8%. Табачные изделия за месяц подорожали на 0,7%.

В мае материалы и услуги для обслуживания и ремонта жилых помещений стали дороже на 1,3%. Тарифы на основные виды коммунальных услуг сохранились на уровне предыдущего месяца.

В лидеры по росту цен как за январь-май, так и в годовом выражении вышли услуги по обслуживанию, ремонту и охране жилых помещений (прирост цен, соответственно, на 5,3% и 12,7%).

Из основных наблюдаемых групп товаров и услуг в сфере здравоохранения в мае 2022 года наиболее значительное повышение цен зафиксировано на стоматологические услуги — 2,6% (за год — 13%).

В мае пропан в среднем по республике подорожал на 5,2%. Повышение цен в региональном разрезе было неравномерным. Диапазон их роста находился в пределах от 0,3% (Ташкент) до 15,4% (Каракалпакстан). Однако, невзирая на увеличение цены пропана третий месяц подряд, ее среднереспубликанский уровень в мае 2022 года был на 1% ниже, чем в конце прошлого года, следует из отчёта.

Услуги пассажирского транспорта подешевели в мае в среднем на 0,6%, в том числе воздушного — на 9,1%, что обусловлено укреплением сума к единой европейской валюте, которая, среди прочего, лежит в основе определения величины тарифов, отмечает Госкомстат.

Первенство по росту цен за январь-май года удерживают услуги по подготовке водителей (17,1%), в годовом выражении — бензин (в 1,3 раза).

В мае двухпроцентный рубеж прироста цен преодолели услуги по печати пригласительных и открыток (2,6%), в области фотографии (2,4%), услуги парков культуры и отдыха (2,2%), а также оборудование для спорта и художественные краски (2,1%).

Снижение цен отмечено на живые цветы (-2,2%), а также на бумагу формата А4 (-7,8%), которая, несмотря на это, остается в лидерах по росту цен как относительно конца прошлого года, так и в годовом выражении.

За месяц занятия на курсах иностранных языков и аналогичных курсах стали обходиться дороже на 1,3%, услуги репетиторов подорожали на 0,7%.

Готовая пища в кафе, столовых и заведениях быстрого питания в мае подорожала в пределах 1,8−2,2%, услуги гостиниц — на 1%, центров отдыха, кемпингов и аналогичное гостиничное обслуживание — 0,5%. Последние сохраняют лидерство по росту цен относительно конца прошлого года (12,3%).

В годовом выражении значительнее других подорожали услуги заведений быстрого питания (в 1,2 раза).

На совещании в конце мая президент поручил хокимам изучить уровень обеспеченности основными продуктами во всех махаллях и сёлах и при необходимости ускорить их доставку из других регионов.

«Продовольственные ограничения и рост цен усиливаются во всём мире. Конечно, это влияет и на нас. Однако не все хокимы областей, районов и городов способны оценить ситуацию в мире и правильно организовать свою работу. Об этом свидетельствуют цены на наших рынках», — заявил президент.