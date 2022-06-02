Министерство экономики и сокращения бедности прокомментировало сообщения в соцсетях о росте цен на сахар.

По данным Госкомстата, на сегодняшний день средняя цена 1 кг сахара на внутреннем рынке находится в диапазоне 9500−13000 сумов, а в некоторых торговых точках цена на сахар поднялась до 14 тысяч сумов.

В то же время, наряду с ростом цен на сахар в странах ближнего и дальнего зарубежья на 52% наблюдается проблема и риски дефицита этого продукта.

Рост цен в соседних и других странах СНГ, в свою очередь, является одним из факторов, влияющих на рост инфляционных ожиданий по ценам на сахар на внутреннем рынке Узбекистана среди населения и предпринимателей, отметили в министерстве.

«В условиях рыночной экономики, а также расширения и либерализации внешнеторгового сотрудничества Узбекистана с экономиками региона и других стран практически невозможно удержать внутренние цены, резко отличающиеся от цен в соседних странах», — говорится в сообщении.

Объем производства сахара в Узбекистане в январе-мае увеличился на 35 тысяч тонн, или 16% — с 224 тысяч до 259 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на увеличение предложения (продажи через биржу увеличились с 177 тысяч до 186 тысяч тонн) наблюдался рост цен на сахар, в основном под влиянием внешних факторов.

Рост цен на сахар в первую очередь связан с транспортными и логистическими проблемами по поставке этого продукта и сырья в Центральноазиатский регион, а также ростом цен на топливные ресурсы.

Например, сегодня цена сахара на Лондонской фондовой бирже выросла на 15% — с 500 до 575 долларов за тонну, а расходы на его доставку в Узбекистан выросли на 57% — с 173 до 271 доллара за тонну.

В результате подсчитано, что стоимость готового сахара (без учета таможенных пошлин и налогов) с доставкой на границу Узбекистана по условиям DAP («поставка в месте назначения») увеличилась на 25% — с 674 долларов в начале года до 840 долларов.

Закрытие традиционных морских портов и низкая пропускная способность альтернативных портов создают дополнительные затраты, связанные с длительным хранением и хранением грузов.

В связи с этим страны-экспортеры региона, а также Индия ввели ограничения на экспорт. Россия запретила экспорт сахара и сахара-сырца до 31 августа.

Какие меры принимает правительство

По данным Минэкономразвития, в Узбекистане нет дефицита сахара и имеются все резервы для насыщения внутреннего рынка сахаром до конца года.

Для обеспечения ценовой стабильности в условиях сезонного повышения спроса на сахар (сезон консервации плодоовощей) объем сахара на бирже будет увеличен на 50% с июня текущего года, то есть с 2000 до 3000 тонн.

Производство сахара в этом году составит 720 тысяч тонн, что на 22% больше, чем в прошлом году. При этом объем импорта сахара и сырца для него увеличится с 643 тысяч тонн в прошлом году до 900 тысяч тонн.

В результате к концу года остаток произведенного и импортированного готового сахара превысит 118 тысяч тонн.