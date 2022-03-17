Антимонопольный комитет Узбекистана прокомментировал временный запрет экспорта зерновых и сахара из России и возможное влияние ограничений на Узбекистан.

«Правительство разработало необходимые меры по предотвращению возможных рисков в деятельности местных предпринимателей по производству и реализации сахара и муки в 2022 году», — говорится в сообщении.

В Узбекистане сегодня функционируют два сахарных завода — «Хоразм шакар» и «Ангрен шакар». По данным АМК, заводы покупают сахар-сырец из Бразилии по более низким ценам, чем мировые биржевые котировки.

В частности, по состоянию на 15 марта эти предприятия располагают ресурсами в размере 260 тысяч тонн сахарной продукции. Из них на склад будет поставлено 40 тысяч тонн готового сахара и 32 тысячи тонн сырья, а к июню — ещё 178 тысяч тонн сырья.

Пшеница и мука

Кроме того, в стране выращено 6,7 млн тонн пшеницы во время урожая 2021 года, из которых 2,5 млн тонн помещено в республиканский резерв, а 4 млн тонн осталось в распоряжении фермеров и населения.

Кроме того, ввоз пшеничной или пшенично-ржаной муки в Узбекистане не облагается таможенными пошлинами. В 2021 году частный сектор импортировал 2,8 млн тонн пшеницы и 0,4 млн тонн муки, а также экспортировал 1 млн тонн муки в соседние страны (в основном в Афганистан).

В Антимонопольном комитете заявили, что в 2021 году объём импорта сахара достиг 27 тысяч тонн, что составляет 5% потребностей страны, при этом на долю России приходится 1% импорта, Украины — 0,7%. Точно так же 0,2% внутреннего спроса на пшеницу приходилось на поставки из России, а из Украины зерно вообще не завозилось.

По данным АМК, введённые ограничения на экспорт сахара и пшеницы в России и Украине не влияют на потребности и цены на внутренних рынках республики.

«Кроме того, правительством приняты необходимые меры по обеспечению населения в достаточном количестве и по доступной цене сахарной и мучной продукции. В целом, текущая стабильная ситуация с производством сахара и муки на внутреннем и внешнем рынках свидетельствует о том, что опасаться роста цен на сахар в будущем не приходится», — говорится в сообщении.

Рост биржевых цен на сахар

В среду со ссылкой на данные товарно-сырьевой биржи (UzEx) «Газета.uz» писала, что если по итогам биржевых торгов 1 марта средняя цена на сахар составляла 8227 сумов, то 15 марта стоимость выросла до 9085,8 сума (+10,4%). 16 марта цены за день подскочили ещё на 10,1% — до 10008,1 сума. Всего с начала месяца рост составил 21,6%.

«Для обеспечения бесперебойных поставок сахарной продукции на внутренний рынок ежедневный объём [сахара], выставляемый на биржевых торгах, увеличен в среднем на 30%», — заявили в Антимонопольном комитете. Ранее Минсельхоз сообщал, что на биржу выставлялось не менее 30 тысяч тонн сахара в месяц (более 1000 тонн сахара в день).

По данным UzEx,14 марта на бирже реализовано 1900 тонн сахара, 15 марта — 2927 тонн, 16 марта — 2000 тонны.

Ситуация в мире

Высокий спрос на сахар наблюдается в России, Казахстане и Кыргызстане. Отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями, заявили в Федеральной антимонопольной службе России. Ранее антимонопольная служба предупреждала о недопустимости создания искусственного дефицита сахара для поддержания ажиотажного спроса и завышенных цен, и сообщила, что против нарушителей закона будет принимать меры.

15 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ответственным ведомствам «выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок». «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата сообщил, что потребительские цены на сахар в России за неделю — с 5 по 11 марта — повысились на 12,8%.

На фоне запрета России экспортировать сахар в Казахстане также возник высокий спрос на эту продукцию, которая начала пропадать на прилавках и рынках, а цена резко подниматься. Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане создан искусственный дефицит сахара и обвинил в этом оптовиков, которые «специально не поставляли сахар в магазины».

Он заявил, что сахара в стране достаточно — «не нужно набирать его мешками, это глупо». «Мы естественно выявили, агентство вышло на сахарные заводы сейчас, на оптовиков и так далее, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны», — добавил Жумангарин.

Спекуляции с ценами также наблюдались в Алматы. В прошедшие выходные в городе спрос на сахар резко вырос. На некоторых рынках его продавали по 650 тенге за кг (14469 сумов), в то время как в крупных торговых сетях — по 285 тенге (6344 сума). Но его отпускали не более 5 кг в одни руки, сообщает «Хабар». В некоторых городах можно было увидеть давки и очереди при покупке сахара.

При этом также наблюдается снижение производства сахара в стране.

По данным Национального статистического комитета Кыргызстана, за последнюю неделю сахар-песок в Кыргызстане подорожал на 24,45%. Если на 9 марта стоимость продукта составляла 74,645 сома, то на 16 марта она выросла до 92,89 сома (10020 сумов).

По поручению Кабинета министров Фонду государственных материальных резервов при МЧС было поручено провести товарную интервенцию на рынке сахара-песка и растительного масла. Кроме того, ведомство установило минимальные оптовые цены: на сахар-песок на уровне 65 сомов за 1 кг (7012 сумов), на растительное масло — 124,5 сома/л (13431 сум).