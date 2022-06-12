Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал, что лично ездил по Ташкенту на автомобиле и стал свидетелем беспорядочного движения водителей. Об этом он сообщил 6 июня, когда знакомился с ходом строительства второго этапа надземного кольцевого метро, говорилось в программе «Менимча» телеканала «Узбекистан 24».

«Позавчера (соответствует субботе, 4 июня — ред.) я полтора часа ездил по Ташкенту на машине. Невозможно было ездить. На крупных улицах, по которым я сам ездил, невозможно передвигаться. Так много нарушений, так много пробок… Каждый человек, водитель делает всё, что хочет. От этого становится страшно. Я лично удивился», — сказал президент.

На презентации второго этапа строительства кольцевого метро — от массива Куйлюк до 5-й станции Сергелийской ветки говорилось, что с запуском линии должна снизиться потребность в личном транспорте. На это же направлены планы строительства шести перехватывающих парковок у станций метро, где приезжающие в город могут оставлять автомобили.

В конце апреля во время визита в Самарканд президент отмечал, что проблема пробок не может быть решена расширением улиц. По его словам, следует отдавать преимущество общественному транспорту.