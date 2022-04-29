Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля ознакомился с презентацией о планах развития транспортной системы Самарканда.

В Стратегии развития страны поставлена цель превратить Самарканд в город-миллионник. Для этого в этом году площадь города будет расширена до 28 тысяч га. В ближайшие пять лет на массиве Карасу, в махалле Ширин и на территории за вокзалом планируется возвести новые дома, рассчитанные на проживание 300 тысяч человек. Ожидается, что число туристов достигнет 5 миллионов человек.

Все это требует пересмотра транспортной системы, дорожной сети и инфраструктуры города, отмечалось в ходе презентации.

В настоящее время по дорогам Самарканда, с учетом постоянно проживающего населения и приезжих из других районов, ежедневно передвигается 925 тысяч человек. Большинство из них — 592 тысячи — ездят на собственных автомобилях. Общественным транспортом пользуются более 330 тысяч человек.

Этот дисбаланс объясняется отсутствием удобного и стабильного движения общественного транспорта. Перевозчики обслуживают население не целый день, а в наиболее «прибыльное» время суток. За последние два года из-за нерентабельности закрылись 38 маршрутов, не хватает 300 автобусов.

В связи с этим глава государства ранее дал поручение по развитию общественного транспорта Самарканда. На презентации рассмотрены предложения, разработанные с участием зарубежных экспертов.

Они предусматривают разделение системы общественного транспорта на магистральные, подвозящие и внутренние линии. Дополнительно к уже существующим маршрутам будут открыты 40 новых, в том числе 5 экспресс-маршрутов, которые свяжут между собой аэропорт, железнодорожный вокзал и исторический центр города.

Планируется постановка на линии автобусов большой вместимости с выделением для них отдельной полосы на центральных улицах. В 2022 году будет поставлено 80 электробусов, а в 2023 году — 100 электробусов. Количество остановок будет увеличено. В составе городского хокимията будет создан транспортный отдел. С 1 июля городской общественный транспорт будет субсидироваться из бюджета Самаркандской области.





Особое внимание глава государства уделил внедрению передовых технологий и цифровизации управления дорожным движением.

«Жизнь ускорилась, возросла мобильность людей. Но общественный транспорт остается прежним. Проблема пробок не может быть решена расширением дорог. Следует отдавать преимущество общественному транспорту. Посмотрите на мировой опыт. Необходимо увеличить пропускную способность улиц за счет цифровизации, онлайн-управления движением. В дальнейшем мы будем делать так во всех наших городах. В этом Самарканд должен послужить образцом», — сказал президент.

Глава государства дал указание доработать проект, правильно организовать маршруты. Отмечалось, что проект должен реализовываться поэтапно, начиная с улиц, слабо обеспеченных общественным транспортом.

«Люди должны почувствовать удобство. Если общественный транспорт будет доступным, качественным и быстрым, пассажиры предпочтут его. А для этого необходимо правильно организовать инфраструктуру и маршруты», -сказал глава государства.

Предложено запустить электропоезд, соединяющий Пастдаргомский и Булунгурский районы с Самаркандом.

Также представлена информация о планах по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры. В этом году в Самарканде отремонтируют 160 км дорог, начнется строительство 5 путепроводов. Будут организованы 102 новые остановки, приведены в порядок существующие, отмечалось в ходе презеентации.