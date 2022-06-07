Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вечером в понедельник ознакомился с ходом строительства второго этапа надземного кольцевого метро в Ташкенте, сообщила его пресс-служба.

Первая часть линии, связавшей станции «Дустлик-2» (рядом с бывшей станцией «Чкалов») и «Куйлюк», протяжённостью 11,5 км с 7 станциями, была открыта в августе 2020 года. Этот участок преодолевается за 17 минут. Как сообщил телеканал «Узбекистан 24», линия за сутки перевозит более 22 тысяч пассажиров.





В декабре 2020 года была также завершена прокладка Сергелийской ветки Чиланзарской линии метро с 5 станциями и протяжённостью 6,3 км.

Второй этап проекта строительства кольцевого метро предусматривает продление линии от Куйлюка до Сергели. Стоимость проекта — 127,5 млн долларов. Это средства республиканского бюджета и Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

Сначала будет построена линия протяжённостью 8,5 км с 5 станциями до массива «Строитель» («Курувчи») в Сергелийском районе. Ожидается, что участок будет преодолеваться за 13 минут с учётом того, что поезда будут стоять на станциях по 15 секунд, отмечается в репортаже.





На данный момент между 8-й и 12-й станциями возведено 205 опор и ригелей, продолжается строительство эстакад. Впервые при строительстве изогнутого участка (на фото) применён монолитный метод возведения эстакады (вместо использования балок). Задействовано более 1100 специалистов и свыше 75 единиц строительной техники и механизмов.

Глава Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев в интервью телеканалу сообщил, что между 12-й станцией кольцевой линии («Строитель») и станцией 5 Сергелийской ветки (Кипчак) планируется запустить бесплатный шаттл на электробусах.

Впоследствии планируется построить ещё 2 станции кольцевой линии, и общая протяжённость второго этапа достигнет около 12 км.

На новом участке планируется перевозить около 40 тысяч пассажиров в день. В целом участок должен охватить 244 тысячи жителей 62 махаллей Яшнабадского, Мирабадского, Сергелийского и Янгихаётского районов столицы.

Кроме того, 428 тысяч жителей районов Ташкентской области смогут быстро добираться до нужных мест в городе, говорится в репортаже.

В районе станции «Рохат» планируется создать транспортно-пересадочный узел, который позволит жителям области пересаживаться с другого транспорта на метро.

Кроме того, намечено построить 6 перехватывающих парковок для гостей столицы, которые смогут оставлять свои машины и добираться до нужного места в городе на метро.

С запуском второго этапа общая протяжённость линий столичного метро достигнет 67 км, а количество станций — 48 (с запуском ещё 2 станций — 50), отмечается в репортаже. Число перевозимых пассажиров, как ожидается, вырастет с 450 тысяч до 600 тысяч.

Власти ожидают, что это позволит сократить пользование личным автотранспортом и снизить нагрузку на улицы столицы. По расчётам, ежедневный трафик автомобилей по направлению Куйлюк — Сергели может сократиться на 32 тысячи, или на 12%, отмечает пресс-служба президента.

Ректор Ташкентского государственного транспортного университета Одил Абдурахмонов в интервью «Узбекистан 24» сообщил, что увеличить пассажиропоток в метро до 600 тысяч можно уже к осени (до конца года — до 800 тысяч), если реализовать ряд мероприятий. Специалисты вуза изучили мнения более 38 тысяч респондентов и совместно с зарубежными специалистами разработали рекомендации. Среди них — открытие дополнительных маршрутов общественного транспорта, увеличение количества вагонов с четырёх до пяти, сокращение интервала движения, развитие велошеринга и другие.

Он отметил, что ежедневно в Ташкент по 9 направлениям приезжает более 800 тысяч человек. 167 тысяч из них можно направить на метро, если грамотно организовать работу, сказал ректор. Количество автомобилей, въезжающих в город, можно уменьшить на 97 тысяч, а трафик на магистральных улицах — на 10%. По 9 направлениям из Ташкентской области в столицу предлагается организовать экспресс-маршруты автобусов.

«Президент подчеркнул важность создания условий для проезда жителей махаллей до метро, организации автомобильных и велосипедных парковок рядом со станциями. Поручено расширить парк электробусов и подготовить специалистов по их техническому обслуживанию», — говорится в сообщении пресс-службы.





Шавкат Мирзиёев также поручил ускорить строительство трамвайной линии, говорится в сообщении. Каких-либо подробностей об этом пресс-служба президента и телеканал «Узбекистан 24» не приводят.

Проект кольцевой линии метро был начат в 2017 году (сначала планировалось построить городскую электричку). Общая её протяжённость — 54,8 км, всего намечено построить 35 станций. Линию планировалось проложить в несколько этапов — от станция метро «Дустлик» до рынка Куйлюк, далее до станций «Олмазор» — «Беруни» — «Бодомзор» — «Дустлик». Проект периодически корректируется. Точные сроки его завершения неизвестны.