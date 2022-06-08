На рынках Узбекистана созданы специальные торговые ряды с удешевленной продукцией, где импортные товары продают без посредников. Об этом на брифинге в АИМК 8 июня сообщил начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Дилшод Рахимов.

По его словам, республиканский штаб в составе руководителей различных ведомств постоянно анализирует ситуацию на дехканских рынках и принимают меры по решению проблем.

В частности, в рамках механизма «С поля — на дастархан» на входе и в местах скопления людей на всех дехканских рынков страны установлено около 2900 специальных торговых рядов и точек с удешевленной продукцией.

«К этим рядам поимённо прикреплены 445 животноводческих предприятий, 275 птицефабрик, 500 производителей картофеля, лука и моркови, около 140 рыбных и 870 других производителей, что обеспечивает стабильное и обильное снабжение продукцией», — сказал он.

При росте цен на отдельную продукцию проводятся интервенции, то есть поставляется дополнительный объём продуктов питания. На основе этой системы было реализовано 27 тысяч тонн картофеля, 32 тысяч тонн лука, 18 тысяч тонн моркови, 5000 тонн капусты, 6000 тонн птицы, 14 тысяч тонн мяса, 400 миллионов яиц, 9000 тонн риса и 25 тысяч тонн сахара по цене производителя.

Республиканский штаб наладил централизованные поставки картофеля, лука и моркови по областям. Из Сурхандарьинской области в сотрудничестве с правоохранительными органами на рынки республики доставлено около 6000 тонн раннего картофеля и 28 тысяч тонн «нового» лука.

Департамент вместе с Антимонопольным комитетом проводит мониторинг и устраняет возможные проблемы при реализации сахара и растительного масла через биржевые торги.

«Например, если раньше на бирже продавалось 1000−2000 тонн сахара, то сейчас он увеличен до 3000 тонн с учетом потребностей населения. Так же увеличены объемы реализации муки и хлопкового масла, увеличены размеры экономических штрафов за случаи искусственного завышения цен», — сказал глава ведомства.

Дилшод Рахимов заявил, что к 52 субъектам приняты «строгие правовые меры по фактам манипулирования ценами или торговли с нарушением установленных процедур».

По его словам, с учетом того, что часть продуктов питания удовлетворяется за счет импорта, ввоз продукции в страну крупными импортерами также «строго контролируется». Речь про импортёров картофеля, растительного масла, муки и сахара, которые закупают продукцию на основе льготных кредитов.

Всего за счет кредитов поставлено 60 тысяч тонн картофеля, 3000 тонн мяса, 1700 тонн растительного масла, 1 000 тонн муки и 12,7 тысячи тонн сахара. «Эта продукция реализуется из первых рук на фермерских рынках без посредников», — сказал представитель Генпрокуратуры.

Кроме того, правоохранительные органы ведут борьбу с манипуляцией цен и с преступлениями, «наносящими ущерб системе продовольственной безопасности».

«За прошедший период в отношении виновных по этому направлению возбуждено 187 уголовных дел», — сказал Дилшод Рахимов.

В январе-апреле импорт продовольствия в Узбекистан вырос на 48,9% — до 1,12 млрд долларов. Большая часть поставок приходится на пшеницу, сахарное сырьё, маргарин и комбижиры, мясо и картофель.

Президент с 1 мая до конца года обнулил таможенные пошлины на ввоз 22 видов продуктов питания, а также ввёл запрет на экспорт растительного масла и семян подсолнечника, семян и плодов прочих масличных культур.

Кроме того, до конца года в Узбекистане временно приостанавливается обязательная маркировка на государственном языке импортных продовольственных товаров, а также снимается ограничение на их участие в госзакупках.