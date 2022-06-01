Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 мая подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению стабильности цен на потребительских рынках и повышению действенности антимонопольных мер».

Согласно документу, с 1 июня запрещается экспорт растительного масла, включая хлопковое и подсолнечное, за исключением случаев предоплаты в рамках действующих контрактов до 1 июня, а также масла, перерабатываемого в соответствии с таможенным режимом «переработка на таможенной территории».

С этой же даты приостанавливается экспорт семян подсолнечника, а также семян и плодов прочих масличных культур.

Кабинет министров вправе снять экспортные ограничения при условии наличия достаточного объёма этих товаров на внутреннем рынке.

Как сообщил «Газете.uz» заместитель министра финансов Дилшод Султанов, решение обусловлено тем, что сейчас каждая страна принимает меры для обеспечения своей продовольственной безопасности.

«Тенденция в мире идёт к тому, что или ставят квоты или другие ограничения, либо запрещают. На прошлой неделе была публикация о том, что Индия, которая является одним из самых больших экспортёров, ввела ограничение на экспорт сахара», — сказал он.

В конце марта Россия объявила о запрете экспорта семян подсолнечника и рапса. Кроме того, введена квота на экспорт подсолнечного масла и производимого из него корма (шрота) в 1,5 миллиона тонн. Сейчас эти квоты планируется увеличить.

Подсолнечное масло в Узбекистан завозится в основном из России и Украины, отечественные производители используют масличное сырьё, также импортируемое из этих двух стран и Казахстана.

Узбекистан и ранее ограничивал экспорт маличной продукции. С 1 мая до 31 декабря 2021 года в стране действовали экспортные пошлины на подсолнечное и хлопковое масло, а также семена подсолнечника и хлопчатника.