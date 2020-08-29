Президент Шавкат Мирзиёев 29 августа осмотрел результаты строительства первого этапа надземного кольцевого метро Ташкента и вместе с общественностью проехал на поезде, сообщила пресс-служба главы государства.

Строительство кольцевой линии метро началось в 2017 году. Проект общей стоимостью более 422 млн долларов планируется реализовать в пять этапов.

На первом этапе построен отрезок от станции «Дустлик-2» (бывшая «Чкалов») до станции «Куйлик» протяженностью 11 км. На линии построено 7 станций, путь от первой до последней занимает 19 минут. По маршруту курсируют 4 поезда по 4 вагона каждый. Линия способна обслуживать 46 тысяч пассажиров в сутки.

Станции оформлены в национальной стилистике, на них установлены турникеты с возможностью электронной оплаты проезда.

На втором этапе строительства станция «Олмазор» будет связана с рынком Куйлюк. На третьем — метро протянется до станции «Беруни», затем — до станции «Бодомзор».

На завершающей стадии линия будет соединена со станцией «Дустлик-2», образовав кольцо. Общая протяженность всех линий с 35 станциями составит 55 км.

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