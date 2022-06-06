ЮНИСЕФ 6 июня передал Министерству здравоохранения Узбекистана компьютеры для укрепления национальной системы иммунизации Узбекистана и системы здравоохранения в целом, сообщила пресс-служба представительства организации в стране.

Как ожидается, 2150 компьютеров расширят возможности Узбекистана по внедрению эффективного управления вакцинами и иммунизацией, а также совершенствованию функциональной информационной системы управления здравоохранением, доступную для учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Оборудование на общую сумму 1,5 млн долларов, поставленное при поддержке Глобального альянса по вакцинам (Gavi), будет распределено в пунктах иммунизации и других медицинских учреждениях по всей стране.





«Компьютеры будут способствовать созданию эффективных информационных систем по вакцинам и иммунизации. Они станут основой инновационной электронной информационной системы по вакцинации, которую страна будет использовать для усиления плановой иммунизации, а также других мероприятий в рамках стратегии Узбекистана по борьбе с пандемией COVID-19», — отметили в ЮНИСЕФ.

«Эти простые инвестиции, доведенные до каждого медицинского учреждения, сформируют всеобъемлющую информационную сеть и электронную информационную систему по вакцинации Узбекистана, — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде. — Благодаря поддержке Gavi у нас есть возможность повысить эффективность, отслеживать случаи уклонения от вакцинации, выявлять тенденции в режиме реального времени и, в конечном итоге, определять пробелы и возможности в предоставлении медицинских услуг».

Напомним, неделей ранее USAID через ЮНИСЕФ также передало Минздраву оборудование холодовой цепи — 671 холодильник, 212 морозильников — и 150 компьютеров для укрепления национальной системы иммунизации Узбекистана.