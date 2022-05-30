30 мая Соединённые Штаты Америки через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Министерству здравоохранения Узбекистана крайне необходимое оборудование холодовой цепи и компьютеры для укрепления национальной системы иммунизации Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщила в пресс-службе ЮНИСЕФ.

Оборудование, которое включает 671 холодильник, 212 морозильников и 150 компьютеров на общую сумму 1,3 млн долларов, укрепит возможности Узбекистана по внедрению функционального и эффективного управления вакцинами. Это очень важное и необходимое оборудование будет распределено по учреждениям первичной медико-санитарной помощи по всей стране.

«Продолжающееся партнёрство между Соединёнными Штатами Америки и Узбекистаном имеет решающее значение в борьбе с пандемией COVID-19, вакцинации наиболее уязвимых лиц, обеспечении экстренных поставок и содействии восстановлению экономики, а также в подготовке, предотвращении, обнаружении и реагировании на будущие волны вспышки COVID и других заболеваний», — сказала заместитель помощника администратора USAID по Азии Энджали Каур.





Это пожертвование является частью более крупного пожертвования USAID на общую сумму 16 млн долларов на помощь в борьбе против COVID-19. USAID через своего партнёра-исполнителя ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить вакцинацию всех детей в Узбекистане. Вакцины и эффективная технология холодовой цепи, необходимая для их хранения и применения, являются центральными элементами стратегии Узбекистана по борьбе с пандемией COVID-19.

«Функциональная холодовая цепь, доходящая до учреждений первичной медико-санитарной помощи, крайне необходима», — сказал Мунир Мамедзаде, Глава Представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане. «Это оборудование направляется туда, где жители Узбекистана получают основные медицинские услуги. Инвестирование на уровне первичной медико-санитарной помощи имеет решающее значение для обеспечения людей и детей жизненно важными вакцинами», — добавил он.

Это пожертвование США будет способствовать развертыванию вакцины против COVID-19, а также предстоящей кампании иммунизации против кори и краснухи, запланированной на сентябрь 2022 года. С момента первого выявленного случая заболевания COVID-19 правительство США предоставило Узбекистану помощь на сумму более 18 миллионов долларов США для борьбы против пандемии. Сюда входят как средства USAID, так и помощь Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), а также более 7 миллионов вакцин.