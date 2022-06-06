Телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялся 6 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент поздравил главу Казахстана с успешным проведением общенационального референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны.

Были рассмотрены вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по региональной повестке.

Особое внимание уделено реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего по продвижению приоритетных проектов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, были обсуждены перспективы регионального взаимодействия, продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.