Агентство США по международному развитию (USAID) в четверг передало оборудование медицинским учреждениям Джизакской области для содействия региону в борьбе с туберкулёзом. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Оборудование стоимостью почти 75 тысяч долларов, включая электронные термометры, стетоскопы, тонометры и пульсоксиметры, поможет медучреждениям области оказывать эффективную и своевременную помощь, обеспечивать быструю диагностику и лечение пациентов с хроническими заболеваниями.

Глава Офиса USAID по развитию здравоохранения в Узбекистане Черри Гумапас (третья слева).

Оборудование безвозмездно предоставлено американским производителем Welch Allyn в рамках проекта USAID «Ликвидация туберкулёза в Центральной Азии». Оно будет передано в Джизакский областной центр фтизиатрии и пульмонологии, а также противотуберкулёзные диспансеры, больницы и поликлиники области.

Туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) остаётся серьёзной проблемой в Узбекистане, несмотря на успехи, достигнутые в сокращении случаев туберкулёза и связанных с ним смертей.

USAID — один из крупнейших партнёров Узбекистана в борьбе с туберкулёзом. В октябре прошлого года агентство передало похожее оборудование стоимостью почти 150 тысяч долларов медучреждениям Ферганской области, а в феврале того же года — оборудование для 12 медучреждений Сырдарьинской области.

За последний год USAID также передало Узбекистану десятки диагностических аппаратов GeneXpert для ускоренной диагностики туберкулёза.