Агентство США по международному развитию (USAID) безвозмездно передало Министерству здравоохранения Узбекистана 16 диагностических аппаратов GeneXpert по экспресс-диагностике туберкулёза во Всемирный день борьбы с туберкулёзом 24 марта, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

В ознаменование этой даты USAID также организовало выставки детских рисунков и кампании по профилактике туберкулёза, стигмы и дискриминации, а также провело благотворительные концерты в Джизаке, Гулистане и Фергане для повышения осведомлённости населения об этом заболевании.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта в целях повышения осведомлённости населения о разрушительном влиянии туберкулеза на здоровье и социально-экономическую жизнь стран. Эта болезнь ежедневно уносит более 4000 жизней во всём мире.

Последние два года были особенно сложными, поскольку пандемия COVID-19 снизила эффект мер по борьбе с туберкулёзом, отметили в USAID. Несмотря на то, что за последнее десятилетие Узбекистан добился устойчивого прогресса в снижении общего числа случаев заболевания и смертности от туберкулёза, доля случаев его трудно поддающихся лечению лекарственно-устойчивых форм, остаётся высокой.

«Работая вместе, мы можем продолжать наши усилия по осуществлению изменений, которые спасут жизни и сохранят здоровье семей в Узбекистане, в регионе и во всём мире. Разрешите поблагодарить вас за ваше сотрудничество и вашу приверженность достижению нашей общей цели: ликвидации туберкулёза в Узбекистане», — сказал посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

«Мы рады, что мы не одиноки в этой борьбе. USAID, другие донорские организации, учреждения здравоохранения и местные неправительственные организации работают в партнёрстве с нами и делятся своим опытом, чтобы мы могли снизить бремя туберкулёза в нашей стране», — отметила профессор директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Наргиза Парпиева.

За последние 6 месяцев USAID передало в дар правительству Узбекистана 46 систем GeneXpert на сумму почти 700 тысяч долларов. Система GeneXpert предоставляет результаты медицинских тестов в день сдачи анализов, что позволит пациентам получить незамедлительную медицинскую помощь. Другие аналоги такого оборудования позволяли получать результаты тестов в течение 80 дней.

GeneXpert может тестировать не только наличие у пациента туберкулёза, но и устойчивость конкретного случая туберкулеза к антибиотикам, часто назначаемым для лечения туберкулеза, что позволяет врачам выбирать наиболее эффективные препараты для пациента.

«USAID гордится тем, что является партнером правительства Узбекистана в борьбе с туберкулёзом. Благодаря нашим совместным усилиям на протяжении многих лет мы смогли внести свой вклад в снижение бремени туберкулёза и улучшить благосостояние узбекских семей», — заявила директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит.

USAID сотрудничает с Минздравом в рамках Национальной противотуберкулёзной программы в целях обучения медицинских специалистов, повышения доступности противотуберкулезных препаратов, медицинского и лабораторного оборудования, а также усиления мер по профилактике, выявления и лечения туберкулёза. Только в 2021 году USAID организовало обучение более 1700 специалистов по вопросам туберкулёза и проведены скрининги на туберкулез у более 3000 лиц из групп риска.