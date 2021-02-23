Агентство США по международному развитию (USAID) 23 февраля передало медицинское оборудование 12 медицинским учреждениям Сырдарьинской области для помощи в борьбе с туберкулёзом. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе посольства США в Узбекистане.

В церемонии приняли участие представители миссии USAID в Узбекистане, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии и Сырдарьинского областного управления здравоохранения.

Оборудование, в числе которого электронные термометры, стетоскопы, тонометры и отоскопы, предоставлено в качестве гуманитарной помощи американским производителем Welch Allyn в рамках проекта USAID «Ликвидация туберкулёза в Центральной Азии».

Оно будет доставлено во фтизиатрические амбулаторные подразделения районов Сырдарьинской области (Акалтынский, Баяутский, Гулистанский, Хавастский, Мирзаабадский, Сардобинский, Сайхунабадский и Сырдарьинский), фтизиатрические диспансеры и стационары в городах Гулистан, Ширин и Янгиер, а также в Сырдарьинский областной центр фтизиатрии и пульмонологии.