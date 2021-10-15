Агентство США по международному развитию (USAID) в пятницу передало медицинское оборудование стоимостью почти 150 тысяч долларов медицинским учреждениям Ферганской области в целях содействия региону в борьбе с туберкулёзом. Об этом говорится в пресс-релизе посольства США.

В церемонии приняли участие представители миссии USAID в Узбекистане, Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии, а также Управления здравоохранения Ферганской области.

Оборудование, включая электронные термометры, стетоскопы, тонометры и отоскопы, поможет медицинским учреждениям области оказывать эффективную и своевременную помощь, обеспечивать быструю диагностику и лечение пациентов с хроническими заболеваниями, говорится в сообщении.





Медицинское оборудование было безвозмездно предоставлено американским производителем Welch Allyn в рамках проекта USAID «Ликвидация туберкулёза в Центральной Азии». Оборудование будет доставлено в Ферганский областной центр фтизиатрии и пульмонологии, а также туберкулёзные диспансеры, больницы и поликлиники Ферганской области.