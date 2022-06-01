1 июня на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже прошли первые открытые биржевые торги муки, сообщила пресс-служба УзРТСБ (UzEx).

44 предприятия АО «Уздонмахсулот» выставили на биржу 10 тысяч тонн муки 1-го сорта, из которых реализовано 8300 тонн, или 83%. Объём нереализованного остатка составил около 1700 тонн. «Иными словами, предложение на биржевом рынке муки было достаточным», — говорится в сообщении.

Средняя биржевая цена муки 1-го сорта составила 4,49 млн сумов за тонну (4497,8 сума за 1 кг). Котировка муки выросла относительно стартовой стоимости (4,24 млн сумов) на 6%.

Всего в торгах приняли участие 2822 покупателя, 56 из которых — производители хлеба из Ташкента. Эти предприятия закупили на бирже 874 тонны муки 1-го сорта.

Первый заместитель председателя правления «Уздонмахсулот» Фахриддин Мусаев сообщил, что такой объём муки выставлен на биржу впервые в истории.

По его словам, цены на хлеб будет регулировать рынок, исходя из спроса и предложения. «Цены стабилизируются. Сейчас начинается сбор урожая в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях, а у нас есть ещё остаток с прошлого сезона. Исходя из ситуации на рынке, цены могут снизиться», — заявил он.

Фахриддин Мусаев сообщил, что теперь производители хлеба будут конкурировать между собой, стремясь снизить себестоимость и повысить качество продукции.

«Если кто-то зайдёт на этот рынок, то он сможет привлечь клиентов за счёт низкой цены и высокого качества продукции. Если у него будут высокие цены и низкое качество, он не сможет удержаться на рынке», — отметил он.

Себестоимость буханки

Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве финансов, в среднем по рынку себестоимость одной буханки весом 600 г составляет 2550 сумов:

мука — 1641 сум;

соль — 4 сума;

растительное масло — 18 сумов;

дрожжи — 38 сумов;

перевозка муки — 37 сумов;

оставшиеся 812 сумов включают в себя прочие расходы, в том числе затраты на газо-, элеткро- и водоснабжение, зарплаты сотрудников, налоги и прибыль предприятия.

Себестоимость может быть ниже или выше с учётом технологий и энергоэффективности производства хлеба.

«Рекомендуемая цена работает против рынка»

В понедельник начальник департамента Минфина Тулкин Мирзаев сообщил, что при ценах на зерно в 3 млн сумов за тонну стоимость формового хлеба повысится до 2800 сумов в рамках «самого пессимистичного сценария».

С учётом формирования конкурентной среды предприниматели будут стараться сохранить место на рынке и снижать себестоимость продукции, что в итоге приведёт к снижению цен, отметил он.

1 июня буханка в Ташкенте продавалась по 2800 сумов.

Финансист Отабек Бакиров отметил, что «административный совет» всегда работает против рынка.

«Рекомендация всегда приводит цену к потолку рекомендации. Если вы порекомендуете производителю или продавцу самую высокую цену, он будет продавать по этой самой высокой цене», — пояснил он.

Он напомнил опыт либерализации валютного рынка в сентябре 2017 года, когда открылась конвертация валюты и Центральный банк установил ориентировочный курс в 8100 сумов.

«Все банки начали продавать доллары по рекомендованному самому высокому курсу. Лишь через несколько недель каждый банк начал отступать от рекомендуемых потолков в условиях изменения спроса и предложения, учитывая маржинальность и объём спроса», — отметил финансист.

По его словам, предложенный потолок розничной цены буханки в 2800 сумов в столице дал такой же обратный эффект.

«Потому что рынок не понимает, что подразумевается под добрыми намерениями. Представители хлебозаводов, принимавшие участие в том же заседании правительства, понимали, что если производителю дают рекомендацию 2700 сумов, значит, надо использовать эту максимальную цену. Цену новой муки никто даже не пытался пересчитать, маржу тоже не подсчитали», — указал он.

Отабек Бакиров считает, что для этого рынок должен «остыть», а буханки по 2800 сумов оставаться непроданными.

«И продавец, и производитель должны получать сигналы обратной связи от рынка. Лепёшка и белая неформовая буханка в качестве замены и конкурентов формовому хлеба также окажут отдельное влияние на цену», — заявил он.

Финансист добавил, что если бы не рекомендованная максимальная цена, то в среду покупатели могли увидеть буханку и по 3300 сумов, и по 2600 сумов.

«Рекомендация направлена на смягчение этого шока, но в первый день рыночных условий необходимо по возможности не смягчать шок, а дать ему найти баланс в своём свободном движении. Что тут скажешь, это тоже урок», — написал он.

С 1 июня цена формового хлеба в магазинах Ташкента повысилась с 1600 до 2800 сумов.

Стоимость буханки практически не менялась с сентября 2018 года, когда было отменено регулирование цен на неё. Тем не менее, правительство продолжало субсидировать цену.

В марте мы писали, что самая высокая средняя цена на формовой хлеб наблюдалась в Хорезмской области — почти 3000 сумов, самая низкая — в столице — 1600 сумов.

11 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в зерноводстве, включающие либерализацию цен на зерно. Реформа предполагает отмену продажи удешевлённой муки, которая практически не доходила до населения. В связи с либерализацией правительство приняло меры по поддержке социально уязвимых слоёв населения. В конце мая президент подписал постановление о выплате разовой материальной помощи пенсионерам и нуждающимся в социальной защите.