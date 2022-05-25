Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о дополнительных мерах по адресной поддержке нуждающихся в социальной защите слоёв населения за счёт средств государственного бюджета. Об этом сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

Согласно документу, помощь получат:

а) получатели пенсии и пособия по возрасту, пенсии и пособия по инвалидности, пособия инвалида с детства, все члены семьи получателя пенсии и пособия по случаю потери кормильца, а также получатели пособия по уходу за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе:

в Каракалпакстане и областях — по 300 тысяч сумов;

в Ташкенте — по 400 тысяч сумов.

Получатели пенсий за счет госбюджета, назначенные иными органами, единовременную материальную помощь окажут соответствующие министерства и ведомства.

Всего такий помощью будет охвачено 8,9 миллиона человек, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

б) семьи, получающие материальную помощь в качестве малообеспеченных, а также каждый ребёнок до 18 лет из семей, получающих детское пособие в качестве малообеспеченных, назначенные посредством информационной системы «Единый реестр социальной защиты», — по 200 тысяч сумов.

Лицам, имеющим право на получение единовременной материальной помощи по нескольким категориям, единовременная материальная помощь будет выплачена по каждой категории.

Кабинету министров, органам власти на местах, Центральному банку и коммерческим банкам поручено обеспечить полную выплату единовременной материальной помощи в двухнедельный срок.

Граждане, своевременно не получившие единовременную помощь по причине временного отсутствия по адресу постоянного проживания или другим обстоятельствам, имеют право получить её до 1 сентября 2022 года.

Постановлением также поручено посредством подворового обхода сформировать список нуждающихся семей, включенных в «железную тетрадь», не получивших единовременную материальную помощь на основании этого постановления, и предоставить каждому члену данных семей по 20 кг муки на безвозмездной основе за счёт средств Фонда «Доброта и поддержка».

Кроме того, семьи, находящиеся в тяжёлом социальном положении, должны регулярно обеспечиваться мукой на безвозмездной основе либо материальной помощью в форме наличных денег за счёт Фонда «Доброта и поддержка» и других источников.

В течение 2022 года должно проводиться изучение состояния нуждающихся семей в каждом махаллинском сходе граждан на постоянной основе.

В общей сложносто на реализацию предусмотренных постановлением мер будет направлено 2,2 трлн сумов из госбюджета и 43 млрд сумов из резервного фонда Кабинета министров.