ЦБ установил курс доллара на уровне 8100 сумов

Центробанк установил курс национальной валюты по отношению к доллару с 5 сентября на уровне 8100 сумов.

Центральный банк Узбекистана установил с 5 сентября курс доллара США к национальной валюте на уровне 8100 сумов. Это на 3889,65 сума выше курса предыдущей недели (4210,35 сума).

«На основе анализа динамики курсообразующих факторов за 2003−2017 годы, а также с учетом результатов тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам по договорному курсу ориентировочный равновесный уровень валютного курса в настоящее время составляет расчетно 8000−8150 сумов за 1 доллар США», — говорится в сообщении ЦБ.

Скриншот с сайта Центробанка.

Курс евро установлен на уровне 9645,48 сума, что на 4678,60 сума выше предыдущего курса. Курс рубля повысился на 68,73 сума до 139,91 сума, фунта стерлингов — на 5070,13 сума до 10495,17 сума.

Как и ранее, курс Центрального банка будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на торгах валютной биржи на предыдущей неделе, и будет применяться для целей бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей на территории Узбекистана.

Межбанковские торговые сессии по покупке и продаже иностранной валюты на Узбекской республиканской валютной бирже будут проводиться ежедневно, на которых валютный курс будет определяться на основе текущего соотношения спроса и предложения на иностранную валюту и публиковаться на вебсайте валютной биржи.

2 сентября Президент Узбекистана подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в области дальнейшей либерализации валютного рынка определены «исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте».

Курсы иностранных валют к суму с 5 сентября

1 USD = 8100.00 (+3889.65)

1 EUR = 9645.48 (+4678.60)

1 RUB = 139.91 (+68.73)

1 GBP = 10495.17 (+5070.13)

1 JPY = 73.84 (-311.83)

1 HUF = 31.55 (-8.55)

1 IND = 126.48 (+88.89)

1 IRR = 0.24 (-13955.19)

1 ILS = 2262.00 (+1982.35)

1 CZK = 370.37 (-616.93)

1 KZT = 23.90 (-519.22)

1 KRW = 7.18 (-627.15)

1 KWD = 26874.59 (+23767.78)

1 KGS = 117.68 (-410.84)

1 MYR = 1897.40 (-2507.20)

1 CAD = 6522.79 (+5376.46)

1 SGD = 5971.69 (+5733.41)

1 CHF = 8461.30 (+7786.21)

1 AED = 2205.28 (-1136.06)

1 EGP = 459.37 (-762.72)

1 CNY = 1241.19 (-4700.76)

1 AUD = 6437.07 (+3061.50)

1 TMT = 2320.92 (+2156.10)

1 TRY = 2362.69 (+1181.30)

1 XDR = 11480.70 (+11480.70)

1 AFN = 118.53 (+118.53)

1 TJS = 920.45 (+920.45)

1 BYN = 4206.26 (+4206.26)

1 BGN = 4932.41 (+4932.41)

1 BDT = 99.75 (+99.75)

1 UAH = 312.74 (+312.74)

1 GEL = 3308.82 (+3308.82)

1 PLN = 2275.54 (+2275.54)

1 DKK = 675.09 (+675.09)

1 ISK = 40.10 (+40.10)

100 LBP = 279.65 (+279.65)

1 NOK = 543.12 (+543.12)

1 SEK = 528.52 (+528.52)